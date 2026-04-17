中谷潤人「NO BIG BANG」Tシャツが井上尚弥戦の当日に東京ドームで限定販売

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　5月2日に東京ドームで井上尚弥と世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで対戦する中谷潤人の応援Tシャツが、試合会場で販売されることが決定した。

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　今回のTシャツは、福岡からコーヒーのライフスタイルを提案するショップ・NO COFFEE（ノーコーヒー）と、渋谷のクリエイティブブランド・FIRSTORDER（ファーストオーダー）が、世紀の一戦に挑む中谷とコラボレーション。

　フロントにはNO COFFEEとのコラボロゴ「NO BIG BANG」と、FIRSTORDERのトレードマークである星のロゴを配置した特別なデザイン。中谷は「世界タイトルマッチに向けて、オリジナルアイテムが完成しました。これを着て会場で応援していただけたら嬉しいです！楽しみにしていてください！」とコメントを寄せた。

　コラボTシャツは、東京ドーム「中谷潤人オフィシャルグッズブース」にて数量限定で販売。さらに、ニューエラ×中谷潤人シグネチャーキャップ、「THE DAY 中谷潤人 × 森田学 コラボTシャツ」、スポーツタオルやキャンバストートバッグなどの限定アイテムも販売予定。