中谷潤人「これを着て会場で応援していただけたら嬉しいです！」井上尚弥戦に向けコラボTシャツ販売
5月2日に東京ドームで井上尚弥と世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで対戦する中谷潤人の応援Tシャツが、試合会場で販売されることが決定した。
【画像】中谷潤人オフィシャルグッズ一覧
今回のTシャツは、福岡からコーヒーのライフスタイルを提案するショップ・NO COFFEE（ノーコーヒー）と、渋谷のクリエイティブブランド・FIRSTORDER（ファーストオーダー）が、世紀の一戦に挑む中谷とコラボレーション。
フロントにはNO COFFEEとのコラボロゴ「NO BIG BANG」と、FIRSTORDERのトレードマークである星のロゴを配置した特別なデザイン。中谷は「世界タイトルマッチに向けて、オリジナルアイテムが完成しました。これを着て会場で応援していただけたら嬉しいです！楽しみにしていてください！」とコメントを寄せた。
コラボTシャツは、東京ドーム「中谷潤人オフィシャルグッズブース」にて数量限定で販売。さらに、ニューエラ×中谷潤人シグネチャーキャップ、「THE DAY 中谷潤人 × 森田学 コラボTシャツ」、スポーツタオルやキャンバストートバッグなどの限定アイテムも販売予定。
【画像】中谷潤人オフィシャルグッズ一覧
今回のTシャツは、福岡からコーヒーのライフスタイルを提案するショップ・NO COFFEE（ノーコーヒー）と、渋谷のクリエイティブブランド・FIRSTORDER（ファーストオーダー）が、世紀の一戦に挑む中谷とコラボレーション。
コラボTシャツは、東京ドーム「中谷潤人オフィシャルグッズブース」にて数量限定で販売。さらに、ニューエラ×中谷潤人シグネチャーキャップ、「THE DAY 中谷潤人 × 森田学 コラボTシャツ」、スポーツタオルやキャンバストートバッグなどの限定アイテムも販売予定。