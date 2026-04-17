11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

今年、開園25周年を迎える東京ディズニーシーで、25周年を記念したアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”が先週から始まりました！

さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー”ジュビリーブルー”の装飾がパーク全体を彩り、美しく華やかな景色が広がっています。

ということで今回は、東京ディズニーシー25周年のイベント”スパークリング・ジュビリー”の美しいデコレーションたちを紹介していきます！

まず一番の目玉は、アクアスフィアの前にあるミッキーとミニーさんが手を取り見つめ合っていて、見ているこっちも幸せになれるようなこのモニュメント。

ジュビリーブルーとゴールドでキラキラと輝き、25周年をお祝いするようなとても華やかで煌びやかで、わくわくしますね。

階段を登り、扉の先に向かおうとしているミッキーとミニーさんの表情もめちゃくちゃ良くて、思わずにやにやしながら見てしまいそうになりました(笑)

青い花々もとても美しく、ずっと見ていたくなるようなモニュメントです。

撮影には少し並ぶかなと思うので、時間に余裕を持っていた方が良さそうです！

ミラコスタ通りの入口のデコレーションも鮮やかなジュビリーブルーで、アニバーサリーイベントの入口にぴったりですね。

夜になるとライトアップもされ、昼間とは違った印象になります。

メディテレーニアンハーバーのミッキー広場には、ミッキー＆フレンズのシルエットと25周年のロゴが描かれたバナーが飾られています。

バナーの上部にある装飾がより豪華さを演出していて、太陽光に当たってキラキラしていて可愛い。

ミステリアスアイランドに飾られているバナーは、スタイリッシュなデザインで、テーマポートにぴったりの雰囲気でした。

ロストリバーデルタには、ミッキー＆ミニー、グーフィー＆プルートなど、組み合わせての装飾があり、あまり無かったようなタッチのデザインでとても可愛い。

レストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」の入口壁には25周年のロゴアートが登場。

シンプルながらも大きなアートで目を引きます。

アラビアンコーストには、アラジンたちの横顔のバナーが登場しています。

アラビアンなデザインと、豪華な装飾がとっても可愛いし、描かれているキャラクターの表情もとても良いですね。

中央の広場には、大きなジーニーのモニュメントが！

夜には、音楽やジーニーのおしゃべりなどと、ライトアップや光の演出で、25周年ならではのアラビアンナイトを堪能できるので、ぜひ夜のアラビアンコーストも訪れてほしいです。

マーメイドラグーンには、リトル・マーメイドのキャラクターたちの横顔のバナーが登場。

バナーの形が波打っているようだったり、パールのような装飾が施されていたり、らしさ溢れるバナーがとてもキュート。

キング・トリトン・キャッスルを背景に撮れるフォトスポットも登場しているのですが、ここの可愛いポイントは地面のタイルかなと思います。

装飾のフリルも可愛い。

マーメイドラグーンは可愛いで溢れています。

各テーマポートで、その場にあったデザインのバナーや装飾がされていて、細かいところまでテーマポートに合ったものになっているので、キャラの横顔以外のデザインやバナーの形などにも注目してもらいたいです！

ぜひジュビリーブルーに染まったパークのデコレーションにも注目しながら、ディズニーシーを楽しんでみてはいかがでしょうか？？

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