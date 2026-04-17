KEY TO LIT、東京・月島を“ぶらぶら” 写真家・梅佳代氏と初セッションで『ViVi』表紙初カバー
5人組グループ・KEY TO LITが、23日発売の『ViVi6月号特別版』（講談社）の表紙に初登場する。
【写真】かわいい！自由奔放なムードのKEY TO LIT
約半年前に初めて同誌に登場し、カバーになって戻ってきた。「キテレツ日和」をテーマに、写真家・梅佳代氏によって5人の放つ「等身大の輝きの今」が切り取られた。
ロケ地は、晴れた日の昼下がりの東京・月島。老舗のもんじゃ焼き店で仲良くもんじゃを焼いて食べたり、商店街にあったガチャガチャを回したり、味のある昔ながらの床屋を訪れたり、隅田川沿いを散歩したり。キテレツな空気感と距離をそのままに、5人がただ“ぶらぶら”する様子が写真に収められている。
撮影では、床屋で梅氏が店内のブラシを使用しようか悩んでいると、猪狩蒼弥が「すみません、ちょっとお借りしてもいいですか？」と店主に迷いなく声をかけ、許可を取る頼もしい場面も。一方で、佐々木大光と岩崎大昇（崎＝たつさき）は、椅子に座る井上瑞稀に「気持ちいいですかー」と言いながら強めにマッサージする様子も。自由奔放なムードで撮影が進行した。
5人は梅氏との初セッションに「すごいアグレッシブでした！」（佐々木）「俺らを呼ぶとき「お友達たちも来てー！」って言ってましたよね？ ディズニーかと思った（笑）」（猪狩）などの感想が寄せられた。
インタビューでは、次のライブの話やデビューへの思い、月1で続けているご飯会についてなど、真面目な話もたっぷり語られている。反して、中面では芝生に寝っ転がったり、もんじゃにがっついたり、カッコつけたり、イジったりイジられたりする面も掲載。
そんな相反する魅力を抱えたまま、KEY TO LITらしいバランスで、ありのままの5人を収めた「キテレツ日和」。特別付録として厚紙仕様の「キテアルバム」も付いている。
【写真】かわいい！自由奔放なムードのKEY TO LIT
約半年前に初めて同誌に登場し、カバーになって戻ってきた。「キテレツ日和」をテーマに、写真家・梅佳代氏によって5人の放つ「等身大の輝きの今」が切り取られた。
ロケ地は、晴れた日の昼下がりの東京・月島。老舗のもんじゃ焼き店で仲良くもんじゃを焼いて食べたり、商店街にあったガチャガチャを回したり、味のある昔ながらの床屋を訪れたり、隅田川沿いを散歩したり。キテレツな空気感と距離をそのままに、5人がただ“ぶらぶら”する様子が写真に収められている。
5人は梅氏との初セッションに「すごいアグレッシブでした！」（佐々木）「俺らを呼ぶとき「お友達たちも来てー！」って言ってましたよね？ ディズニーかと思った（笑）」（猪狩）などの感想が寄せられた。
インタビューでは、次のライブの話やデビューへの思い、月1で続けているご飯会についてなど、真面目な話もたっぷり語られている。反して、中面では芝生に寝っ転がったり、もんじゃにがっついたり、カッコつけたり、イジったりイジられたりする面も掲載。
そんな相反する魅力を抱えたまま、KEY TO LITらしいバランスで、ありのままの5人を収めた「キテレツ日和」。特別付録として厚紙仕様の「キテアルバム」も付いている。