◆部下の「大丈夫です」を真に受ける上司が陥る“言葉の鵜呑み”の悲劇

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

部下の本音を引き出せない……

部下との面談や日常のコミュニケーションにおいて、「本音が引き出せない」「無理をしているのではないか」と心配になることはありませんか？

マネジャーとして部下の話に耳を傾け、受け止める姿勢は非常に重要です。しかし、そこには一つ落とし穴があります。今回は、部下の真意を見抜くための重要なセオリーをご紹介します。

すべてを鵜呑みにせず、「本当にそう？」と心で問い直す

コミュニケーションの前提として、まずは相手の話をすべて受け止める覚悟が必要です。相手の言葉を否定せず、最後まで聞く姿勢（心）を持つことは大前提なのです。

ただし、ここで注意していただきたいのは、それをそのまま“額面通り”に受けとってはいけないということです。部下の発する言葉が、必ずしも本心と完全に一致しているとは限らないからです。

「言葉」に引っ張られる人間の心理

このことを理解していただくために、私が企業研修でよく行う「大好き・大嫌いゲーム」というワークをご紹介します。これは、自分が嫌いな人を思い浮かべながらあえて「大好き！」と口に出したり、逆に好きな人を思い浮かべながら「大嫌い！」と言ってみたりするという、とてもシンプルなゲームです。

これを実際にやってみると、不思議な現象が起きます。最初は自分の本心と言葉の間に明確なギャップを感じて違和感を覚えるのですが、何度も口に出して繰り返しているうちに、発した言葉の影響を受けて、本心までもが変化してしまうことがあるのです。

つまり、人は自分が思っている以上に、自らが発する「言葉」に引っ張られやすい生き物だということです。

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