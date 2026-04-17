「笑顔がかわいすぎ♡」虹コン・石浜芽衣、『週プレ』で魅せたキュートすぎグラビア

アイドルグループ「虹のコンキスタドール」緑担当の石浜芽衣が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！

石浜芽衣 ©中里謙次／集英社

【プロフィール】

石浜芽衣（いしはま・めい）

2002年7月28日生まれ 茨城県出身

身長156cm

特技＝ボウリング

趣味＝お笑いを見ること、アイドル鑑賞、カメラ

アイドルグループ「虹のコンキスタドール」、通称〝虹コン〞の緑担当。4月19日（日）から新メンバーを迎えて初の全国ツアー、虹のコンキスタドールSpring Tour 2026「虹コンドタバタ大作戦☆」が開催。

公式Instagram＆X＆TikTok【@ishihama_mei】

グループ公式YouTube【＠2zicon】

今号の『週プレ』は、絶品ムチムチボディ！天羽希純の表紙＆巻頭グラビアに初のグアムロケに密着したDVD映像は41分！ メリハリ際立つスレンダーボディ・奥村桃夏、人気声優・鷲見友美ジェナが美しすぎるスタイルを大胆披露！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】石浜芽衣写真集「めめ日和。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月13日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】石浜芽衣写真集「めめ日和。」©中里謙次／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』17号は4月13日に発売！