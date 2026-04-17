＜速報＞ロケットスタート！ 岩井千怜が「63」の首位でホールアウト 渋野日向子がティオフ
＜JMイーグルLA選手権 初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第1ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。
【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る
岩井千怜が前半の11番から15番まで5連続バーディを奪うと、16番ではイーグルを記録。「29」で折り返すと、後半も2つ伸ばして「63」でホールアウトした。現在9アンダーで暫定単独トップとスタートダッシュに成功している。勝みなみ、山下美夢有、馬場咲希が5アンダーで初日の競技を終えた。古江彩佳は3アンダー、昨年2位になった岩井明愛は2アンダー、櫻井心那はイーブンパー、原英莉花は2オーバーで、こちらもすでに初日の競技を終了。西村優菜はイーブンパーで終盤をプレーしている渋野日向子は、先ほど日本時間午前5時43分にティオフ。渋野と櫻井は今大会終了時点のポイントランキングに基づき与えられるシェブロン選手権の出場権をまだ手にしておらず、メジャー出場へのラストチャンスとなる。ともに30位前後で終えることが求められる。笹生優花、吉田優利も午後組でラウンドする。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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