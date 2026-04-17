「30日後に結婚式」平均年収2,000万超え“ハイスペ男性”30人を取り合う新婚活リアリティショー放送決定【時計じかけのマリッジ】
【モデルプレス＝2026/04/17】ABEMAオリジナル婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」が、4月28日よる10時より放送開始される。MCはサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄の4人が務める。
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本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティショー。
本プログラムに参加するのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）など、仕事もプライベートも充実してきた3人。そして結婚相手候補として集結したのは、“ハイスぺ男性”総勢30人。平均年収は2,000万円超えで、中には年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など、個性豊かなメンバーが集う。
女性3人は限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”を選択、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。
また、成婚率80％の敏腕恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸も登場。女性3人との面談やアドバイスだけではなく、男性全員とも面談を実施。一人ひとりの性格や個性を見抜きながら、成就に向けてサポートを行う。さらに女性3人のプライベートでの友人、家族なども続々と登場。第三者による結婚相手の見極めやアドバイスも女性3人の運命のカギを握る。
番組MCには、サバンナ・高橋、夏菜、エルフ・荒川、森の4人が就任。放送開始にあたり、高橋は「めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待ってる」、夏菜は「とても勉強になる。みんなでワイワイ見てほしい」、森は「男性のレベルがすごい高い！ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子供の悩みなど共感できる部分が多かった」と期待と共感の声を寄せている。また、婚活・恋愛リアリティショーのMCに初挑戦となる荒川は「スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。私、（本編を見て）1名にブチギレてしまったんですよ（笑）！本気で人間として向き合わせていただいた」と感想を語った。
初回放送に先駆けて21日ひる12時には、本プログラム開始前の女性3人の心境や、植草との個別面談の様子を届ける先行映像「婚活美女3人に『頭の中、お花畑ね』“はじめての植草”で絶句」を公開する。“恋愛には自信アリ”な一方で婚活ビギナーである3人が、どのような評価を受けるのか。
婚活ビギナー美女3人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う新婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」は、4月28日よる10時より放送を開始する。（modelpress編集部）
・サバンナ・高橋茂雄
めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待ってる。「30日間で結婚するってどんな心境なんやろ！？」って思いながら見てたんですけど、30日しかないから1つ1つの決断が重いし、後悔もあるし…。「ここまできて、こんな目まぐるしい展開なかなかないな！」って思います。ぜひ皆さんも、ドキドキしながら見てほしいです。
・夏菜
「30歳を超えてきて…」みたいな女性たちのリアルな悩み、心の叫びみたいなものを、まだ結婚していない世の男性にもぜひ見ていただきたいですね。「どうやっていったらいいのか」とか、とても勉強になる婚活リアリティショーだなって思いました。仲良い友達とかと一緒に、「ああでもない、こうでもない、あの人がいい、この人がいい！」とか言いながら、ポテチ片手に、コーラやお酒片手に、みんなでワイワイ見てほしいなって思います。
・エルフ・荒川
スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。番組自体の内容も、ゲーム性や設定が結構残酷なときがあるんですよ！どんどん人間の本性とか本質をしっかり見せていく“本質バラエティ”というか（笑）。勇気をもらったり、共感する部分もあったり、いろんな年齢の方が投影できるように思いました。自分は今年30歳になるんですけど、今見るのと、5年後見るのと、5年前見るのでは、（番組への）感想が違うんやろうなって、めっちゃ思うんですよ。だからみんなの意見が聞きたいし、みんなと喋りたいので、見てください！私、（本編を見て）1名にブチギレてしまったんですよ（笑）！どう放送されるか分からないですが…。本気で人間として向き合わせていただいて、ほんまに友達としてブチギレてもうた！みたいなところがあったので、それだけ心配です。
・森香澄
男性のレベルがすごい高い！そして最初、番組の企画を聞いた時は「女性が何人もの男性から選ぶ」「女性が選ぶから女性のほうが楽しい」みたいなイメージだったんですけど、実際は人生のことを考えながら毎日決断しなくちゃいけない重みがあって、決断の大切さを感じました。ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子供の悩みなど共感できる部分が多かったです。すごくリアルな婚活リアリティショーだなって思いました。
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◆ABEMAオリジナル「時計じかけのマリッジ」放送決定
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティショー。
◆30日後の結婚式に向けて究極の選択
女性3人は限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”を選択、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。
また、成婚率80％の敏腕恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸も登場。女性3人との面談やアドバイスだけではなく、男性全員とも面談を実施。一人ひとりの性格や個性を見抜きながら、成就に向けてサポートを行う。さらに女性3人のプライベートでの友人、家族なども続々と登場。第三者による結婚相手の見極めやアドバイスも女性3人の運命のカギを握る。
◆恋リア初MC荒川「1名にブチギレ」
番組MCには、サバンナ・高橋、夏菜、エルフ・荒川、森の4人が就任。放送開始にあたり、高橋は「めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待ってる」、夏菜は「とても勉強になる。みんなでワイワイ見てほしい」、森は「男性のレベルがすごい高い！ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子供の悩みなど共感できる部分が多かった」と期待と共感の声を寄せている。また、婚活・恋愛リアリティショーのMCに初挑戦となる荒川は「スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。私、（本編を見て）1名にブチギレてしまったんですよ（笑）！本気で人間として向き合わせていただいた」と感想を語った。
初回放送に先駆けて21日ひる12時には、本プログラム開始前の女性3人の心境や、植草との個別面談の様子を届ける先行映像「婚活美女3人に『頭の中、お花畑ね』“はじめての植草”で絶句」を公開する。“恋愛には自信アリ”な一方で婚活ビギナーである3人が、どのような評価を受けるのか。
婚活ビギナー美女3人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う新婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」は、4月28日よる10時より放送を開始する。（modelpress編集部）
◆MCコメント全文
・サバンナ・高橋茂雄
めちゃくちゃ面白い！次が見たくてたまらない展開が待ってる。「30日間で結婚するってどんな心境なんやろ！？」って思いながら見てたんですけど、30日しかないから1つ1つの決断が重いし、後悔もあるし…。「ここまできて、こんな目まぐるしい展開なかなかないな！」って思います。ぜひ皆さんも、ドキドキしながら見てほしいです。
・夏菜
「30歳を超えてきて…」みたいな女性たちのリアルな悩み、心の叫びみたいなものを、まだ結婚していない世の男性にもぜひ見ていただきたいですね。「どうやっていったらいいのか」とか、とても勉強になる婚活リアリティショーだなって思いました。仲良い友達とかと一緒に、「ああでもない、こうでもない、あの人がいい、この人がいい！」とか言いながら、ポテチ片手に、コーラやお酒片手に、みんなでワイワイ見てほしいなって思います。
・エルフ・荒川
スタジオで人の恋愛や婚活を見させていただくのが初めてなので、まず緊張していました。番組自体の内容も、ゲーム性や設定が結構残酷なときがあるんですよ！どんどん人間の本性とか本質をしっかり見せていく“本質バラエティ”というか（笑）。勇気をもらったり、共感する部分もあったり、いろんな年齢の方が投影できるように思いました。自分は今年30歳になるんですけど、今見るのと、5年後見るのと、5年前見るのでは、（番組への）感想が違うんやろうなって、めっちゃ思うんですよ。だからみんなの意見が聞きたいし、みんなと喋りたいので、見てください！私、（本編を見て）1名にブチギレてしまったんですよ（笑）！どう放送されるか分からないですが…。本気で人間として向き合わせていただいて、ほんまに友達としてブチギレてもうた！みたいなところがあったので、それだけ心配です。
・森香澄
男性のレベルがすごい高い！そして最初、番組の企画を聞いた時は「女性が何人もの男性から選ぶ」「女性が選ぶから女性のほうが楽しい」みたいなイメージだったんですけど、実際は人生のことを考えながら毎日決断しなくちゃいけない重みがあって、決断の大切さを感じました。ちょうど私と同じ30代くらいの世代で、子供の悩みなど共感できる部分が多かったです。すごくリアルな婚活リアリティショーだなって思いました。
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