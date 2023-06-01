神戸がアジア４強入り！ 大迫の強烈ヘッド弾や武藤の劇的同点弾、フィルミーノら擁するカタール強豪との激闘をPK戦の末に制す！【ACLE準々決勝】
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、カタールの強豪アル・サッドとプリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアムで対戦した。
グループリーグを２位（５勝１分２敗／勝点16）で突破した神戸は、ラウンド16でFCソウル（韓国）に２戦合計３−１で勝利。準々決勝に駒を進めた。
スタメンにはGK前川黛也、DFマテウス・トゥーレル、山川哲史、酒井高徳、永戸勝也、MF郷家友太、扇原貴宏、井手口陽介、FW大迫勇也、武藤嘉紀、佐々木大樹が名を連ねた。
立ち上がりから攻守が激しく入れ替わる展開に。２分にはさっそくピンチ。速攻からロベルト・フィルミーノに打たれたシュートは、GK前川が防ぐ。その２分後には、武藤が遠い位置から積極的にミドルを狙う。これは大きく枠の上に外れた。
すると６分に先制を許す。縦に速い攻撃から、アクラム・アフィフのスルーパスに抜け出したラファ・ムジカにネットを揺らされてしまう。
攻勢を強め、19分、22分と佐々木がシュートを狙うなど、徐々にフィニッシュまで持ち込む回数を増やす神戸は、24分に試合を振り出しに戻す。
右サイドからの酒井のアーリークロスに、ゴール前でフリーとなっていた大迫がヘディングで合わせる。強烈なシュートはGKの手を弾きゴールに吸い込まれ、エースが同点弾を奪う。
34分にもビッグチャンス。大迫のヘッドがクロスバーに直撃し、そのはね返りに詰めた郷家のシュートもクロスバーに当たり得点とはならず。１−１のタイスコアで前半を終える。
後半も前からプレスをかけて、相手の攻撃の芽を摘む。51分には、右CKからファーサイドで山川がヘディングで折り返すと、これに頭で合わせた大迫のシュートはゴールの上に外れる。
そして主導権を握るなかで、アル・サッドにワンチャンスをモノにされる。61分、ゴール前への浮き球のパスに反応したフィルミーノの胸トラップの落としを、ムジカに右足のボレーで決められ勝ち越される。
さらに、その４分後にフィルミーノのゴールで２点のビハインドに。それでも74分に反撃。ボックス内でジェアン・パトリッキが供給した横パスを受けた井手口が、右足でゴール左に流し込み、１点差に詰め寄る。
そして終了間際の90＋３分、広瀬陸斗の右サイドからのクロスに、ニアに走り込んだ武藤がヘディングで決めて劇的な同点弾。３−３で90分を終えると、突入した延長戦でも再三にわたりチャンスを創出するが、決めきれず。逆に決定機を与えたシーンでは、前川のスーパーセーブが光る。
結局、延長戦でも決着つかず。試合はPK戦に突入し、これを５−４で制した神戸がベスト４進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりから攻守が激しく入れ替わる展開に。２分にはさっそくピンチ。速攻からロベルト・フィルミーノに打たれたシュートは、GK前川が防ぐ。その２分後には、武藤が遠い位置から積極的にミドルを狙う。これは大きく枠の上に外れた。
すると６分に先制を許す。縦に速い攻撃から、アクラム・アフィフのスルーパスに抜け出したラファ・ムジカにネットを揺らされてしまう。
攻勢を強め、19分、22分と佐々木がシュートを狙うなど、徐々にフィニッシュまで持ち込む回数を増やす神戸は、24分に試合を振り出しに戻す。
右サイドからの酒井のアーリークロスに、ゴール前でフリーとなっていた大迫がヘディングで合わせる。強烈なシュートはGKの手を弾きゴールに吸い込まれ、エースが同点弾を奪う。
34分にもビッグチャンス。大迫のヘッドがクロスバーに直撃し、そのはね返りに詰めた郷家のシュートもクロスバーに当たり得点とはならず。１−１のタイスコアで前半を終える。
後半も前からプレスをかけて、相手の攻撃の芽を摘む。51分には、右CKからファーサイドで山川がヘディングで折り返すと、これに頭で合わせた大迫のシュートはゴールの上に外れる。
そして主導権を握るなかで、アル・サッドにワンチャンスをモノにされる。61分、ゴール前への浮き球のパスに反応したフィルミーノの胸トラップの落としを、ムジカに右足のボレーで決められ勝ち越される。
さらに、その４分後にフィルミーノのゴールで２点のビハインドに。それでも74分に反撃。ボックス内でジェアン・パトリッキが供給した横パスを受けた井手口が、右足でゴール左に流し込み、１点差に詰め寄る。
そして終了間際の90＋３分、広瀬陸斗の右サイドからのクロスに、ニアに走り込んだ武藤がヘディングで決めて劇的な同点弾。３−３で90分を終えると、突入した延長戦でも再三にわたりチャンスを創出するが、決めきれず。逆に決定機を与えたシーンでは、前川のスーパーセーブが光る。
結局、延長戦でも決着つかず。試合はPK戦に突入し、これを５−４で制した神戸がベスト４進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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