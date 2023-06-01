気象台は、午前3時14分に、なだれ注意報を帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、大樹町、広尾町、足寄町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町などに発表（雪崩注意報） 17日03:14時点

十勝地方では、17日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、18日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■帯広市

□なだれ注意報【発表】

18日にかけて注意



■上士幌町

□なだれ注意報【発表】

18日にかけて注意





■鹿追町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■新得町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■清水町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■芽室町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■中札内村□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■大樹町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■広尾町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■足寄町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意