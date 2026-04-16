「一歩踏み外せば谷底」限界集落へ向かう郵便配達員。過酷な道中で起きた緊急事態と、恐怖が愛に変わる瞬間【作者に聞く】
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「今日はいいお話を読んだ」「15分くらいの深夜ドラマで観てみたい」――。そんな感想が寄せられ、多くの読者の心を揺さぶっている作品がある。現役の郵便局員であり、漫画家としても活動する送達ねこ(さん(@jinjanosandou))が描く「山に棲む」だ。郵便配達員が実際に体験した実話を元にしたこのエピソードには、「平凡な生き方の中にも等しく“生きる重み”がある」という、深く温かいメッセージが込められている。
■踏み外せば谷底。山深い集落へ向かう配達員が見たもの
「一歩踏み外せば谷底」という険しい山道であっても、そこに民家がある限り郵便を届けなければならない。本作は、都会育ちの新米配達員・アラタさんが、ベテランの教育係・江藤さんに連れられて向かった、ある山深い集落での体験談である。
バイクすら進入禁止の山道。「こっからは歩きだ。上まで杖をついていく」という江藤さんの指示に、若さゆえに杖を断ろうとしたアラタさんだったが、江藤さんは「足腰じゃねえ、蛇を追っ払うんだよ！東京もんは何も知らねえ」と一喝する。そんな道中、アラタさんは着物姿でおかっぱ頭の女の子を目撃する。しかし、直後に江藤さんの身に緊急事態が発生し、事態は思わぬ方向へと動き出す。
■「わからない」からこその恐怖、その裏側にある愛
主人公のアラタさんは穏やかな青年だが、物語の序盤、教育係の江藤さんは彼に対してどこか刺々しい態度を見せる。この対人関係の機微について、作者の送達ねこさんは独自の視点を持っている。
送達ねこさんによれば、人が抱く「怖い」という感情の正体は、対象が「わからない」ことへの防衛本能だという。幽霊のような超常的な存在に限らず、対人関係においても「よくわからない人だから怖い」と感じ、護身のために攻撃したり避けたりしてしまうことがある。しかし、送達ねこさんは「未知に出合うことは、その人にとって足りない必要なものを補う機会」だと語る。
「怖いと思った相手を理解しようとすることで、劇的に仲良くなったり、最高の相方になったりすることもあります。相手を理解しようとする行為は愛の本質に近い。だから『怖い話』は、案外『愛の物語』になり得るのです」と、作品に込めた哲学を明かしてくれた。
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