4月16日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。５月１５日より劇場公開される映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』完成報告プレミアムイベントに出演したことを報告。その感想を語った。

-「なんかリセットされちゃったのかな」-

５月１５日より劇場公開される映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』。その完成報告プレミアムイベントが３月２８日に行われ、菅井友香や中村ゆりか、太田勇監督も登壇した。

菅井は、Season2の放送が２０２４年の秋だったこともあり、ファンが集まるか不安だったというが、多くのファンが来場し、会場がファンで埋まったことがとても嬉しかったと語った。

中村ゆりかとは久しぶりの再会だったという。イベントの２週間前に行われた取材の際には、中村が以前は「ゆっか」と呼んでくれていたのに「菅井さん」に呼び方が変わっていて寂しさを感じたという。取材故に「菅井さん」とわかりやすく呼んでくれているのかと考えていたが、このイベント中も「菅井さん」と呼ばれたために切ない気分になったと語った。

イベント中に本人に名前の呼び方が変わったことを伝えると、「じゃあゆっかにするね」と返答があったようだ。菅井はこの理由について「なんかリセットされちゃったのかな。あまりご飯とか行けてなかったからなのかな？」と、切ない心境を語った。