THE ALFEE、『高知よさこい祭り』とコラボ 踊り子募集「メリーアン」よさこいver.で参加
THE ALFEEが、8月9日から12日に高知県高知市で開催される『高知よさこい祭り』とコラボレーションすることが決定した。
【写真】シックで素敵…！THE ALFEE『君が生きる意味 Premium PhotoBook』表紙画像
THE ALFEEは、日本の伝統文化である“祭り”をテーマに、地域を盛り上げる活動に取り組んでいる。“エンターテインメントの力によって、ファンの皆様と楽しみながら地域を応援していきたい”という想いのもと、今回「THE ALFEEよさこい組 美麗乱舞祭」として同祭に参加する踊り子（「メリーアンよさこいver.」で踊ろう！アルフィーオリジナル衣装、鳴子付き）を募集する。
なお、THE ALFEEが監修した高知よさこい宿泊バスツアーなども用意されている。今後も会場や高知県各地でさまざまなコラボレーションを調整中とのこと。
バンドは、17日に開催予定の東京ガーデンシアター公演で、日本のバンドとして前人未到の単独公演回数通算3000回という記録を打ち立てる。
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THE ALFEEは、日本の伝統文化である“祭り”をテーマに、地域を盛り上げる活動に取り組んでいる。“エンターテインメントの力によって、ファンの皆様と楽しみながら地域を応援していきたい”という想いのもと、今回「THE ALFEEよさこい組 美麗乱舞祭」として同祭に参加する踊り子（「メリーアンよさこいver.」で踊ろう！アルフィーオリジナル衣装、鳴子付き）を募集する。
なお、THE ALFEEが監修した高知よさこい宿泊バスツアーなども用意されている。今後も会場や高知県各地でさまざまなコラボレーションを調整中とのこと。
バンドは、17日に開催予定の東京ガーデンシアター公演で、日本のバンドとして前人未到の単独公演回数通算3000回という記録を打ち立てる。