ロッテは16日、6月10日の中日戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で、「TEAM26応援タオル」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着10,000枚限定で販売すると発表した。

TEAM26会員から応援タオルのメッセージを募集し、応募数の多かった上位10選手を対象に、応募メッセージの中から各選手本人が選定した文言をデザインしたもの。また、受け取り方法については、当日入場時にゲートにて対象チケットを持っている方に配布。チケット1枚につき「TEAM26応援タオル」1点を受け取ることができる。

なお、応援タオルは全10種あり、ランダムでの配布になるため、デザインは選ぶことができない。チケットは、TEAM26有料会員1名につき、1試合あたり最大4枚まで購入できる。

▼ TEAM26応援タオル概要

デザイン対象選手：小島和哉投手、種市篤暉投手、佐藤都志也捕手、寺地隆成捕手、小川龍成内野手、郄部瑛斗外野手、藤原恭大外野手、西川史礁外野手、山本大斗外野手、和田康士朗外野手。計10名

サイズ：W900mm x H300mm

材質：ポリエステル