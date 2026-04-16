24歳の誕生日を迎えた小林光希が幼い頃の写真を公開 面影を残す可愛らしい姿に大反響！
4月15日に24歳の誕生日を迎えた小林光希が自身のインスタグラムを更新。「たくさん祝ってもらえて本当に幸せです」「今年も笑顔たくさんで頑張ります！！」と嬉しそうに投稿した。
【写真】目元は今もそのまま！ 幼い頃の小林光希（全9枚）
そして少し間をあけて「今年もケーキたくさん頂いちゃった」と、こちらも嬉しい報告。その言葉の通り、投稿では王冠をあしらった可愛いホールケーキや、メッセージが書かれたプレートに盛られパチパチと火花を飛ばす花火が刺さったケーキ、ゴルフ場でプレゼントされた「2」と「4」のロウソクが刺さった4つのカットケーキの写真を公開した。さらに先輩プロの永井花奈とお洒落をして食事を楽しむ姿や、花火を見つめながら「うぉ〜！」と声をあげているような写真、幼い頃の写真も公開。目元は今とそっくりな可愛らしさに溢れている。投稿を見たファンからも「お誕生日おめでとう」との祝福が殺到。さらに「バースデーウィークの試合 頑張ってください」「勝利を呼ぶ１年となりますように」「赤ちゃんの時から超可愛いやぁーん」などのコメントが寄せられていた。2022年のプロテストに3度目の挑戦で合格した小林は、ルーキーイヤーの23年にステップ・アップ・ツアー「SkyレディースABC杯」で嬉しい初優勝。24年からはレギュラーツアーを主戦として、トップ10にも度々入る成績を残してきた。今年もこれまで6試合すべてで予選を通過。トップ10には3回入っており、初優勝が期待される選手として常に名前が挙がる選手でもある。今週は熊本県で開催される「KKT杯バンテリンレディース」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
都玲華が練習ラウンドで385yの「みやこホール」を発見、笑顔でピース 本番でのバーディ奪取に期待も高まる！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「素足にキュン」フリーアナがミニスカゴルフウェア写真を投稿、際立つスタイルに大反響
ラスベガスで開脚ストレッチ！ 原英莉花の自由すぎるオフショットに反響「さすがです」「すごーい柔軟」
【写真】目元は今もそのまま！ 幼い頃の小林光希（全9枚）
そして少し間をあけて「今年もケーキたくさん頂いちゃった」と、こちらも嬉しい報告。その言葉の通り、投稿では王冠をあしらった可愛いホールケーキや、メッセージが書かれたプレートに盛られパチパチと火花を飛ばす花火が刺さったケーキ、ゴルフ場でプレゼントされた「2」と「4」のロウソクが刺さった4つのカットケーキの写真を公開した。さらに先輩プロの永井花奈とお洒落をして食事を楽しむ姿や、花火を見つめながら「うぉ〜！」と声をあげているような写真、幼い頃の写真も公開。目元は今とそっくりな可愛らしさに溢れている。投稿を見たファンからも「お誕生日おめでとう」との祝福が殺到。さらに「バースデーウィークの試合 頑張ってください」「勝利を呼ぶ１年となりますように」「赤ちゃんの時から超可愛いやぁーん」などのコメントが寄せられていた。2022年のプロテストに3度目の挑戦で合格した小林は、ルーキーイヤーの23年にステップ・アップ・ツアー「SkyレディースABC杯」で嬉しい初優勝。24年からはレギュラーツアーを主戦として、トップ10にも度々入る成績を残してきた。今年もこれまで6試合すべてで予選を通過。トップ10には3回入っており、初優勝が期待される選手として常に名前が挙がる選手でもある。今週は熊本県で開催される「KKT杯バンテリンレディース」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
都玲華が練習ラウンドで385yの「みやこホール」を発見、笑顔でピース 本番でのバーディ奪取に期待も高まる！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「素足にキュン」フリーアナがミニスカゴルフウェア写真を投稿、際立つスタイルに大反響
ラスベガスで開脚ストレッチ！ 原英莉花の自由すぎるオフショットに反響「さすがです」「すごーい柔軟」