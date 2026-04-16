「可愛すぎ」「太っ腹」「こういうのが欲しかった」いわきが来場者全員にコンフィットシャツを配布
いわきFCが16日にクラブ公式X(@IwakiFcOfficial)を更新し、「いわきFC コンフィットシャツ」(フリーサイズ)を来場者全員にプレゼントすることを告知した。
対象試合は29日にホームで行われるJ2・J3百年構想リーグEAST-B第13節・FC岐阜戦。配布ゲートはハワイアンズスタジアムいわきのメインスタンド入場ゲート、ホーム入場ゲート、ゆったり芝生シート入場ゲートとなり、ビジターエリア入場ゲートでの配布はない。
ファンからは「おぉ 嬉しい」「これは凄い!」「全員!?太っ腹や」「可愛すぎる!!!」「ええやんええやん」「こういうのが欲しかった」「いいなぁ」といった声が送られた。
対象試合は29日にホームで行われるJ2・J3百年構想リーグEAST-B第13節・FC岐阜戦。配布ゲートはハワイアンズスタジアムいわきのメインスタンド入場ゲート、ホーム入場ゲート、ゆったり芝生シート入場ゲートとなり、ビジターエリア入場ゲートでの配布はない。
4/29(水・祝) 岐阜戦 試合情報✍️— いわきFC (@IwakiFcOfficial) April 15, 2026
来場者プレゼントとして「いわきFC コンフィットシャツ」を来場者全員にプレゼント#iwakifc #いわきFC