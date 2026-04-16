スラムダンク作者『キングダム』信と王騎を描く 井上雄彦「感慨深いものがあります」
『ソーシャルキングダム再炎』の公式Xが更新され、漫画『スラムダンク』作者・井上雄彦氏が描いた信と王騎将軍のイラストが公開された。
【画像】画力ヤバい！井上雄彦が描いた『キングダム』信と王騎のイラスト
井上氏は「キングダム連載20周年おめでとうございます。思えばキングダム連載前の原型のネームを見せてもらってからもう20年以上、私まで感慨深いものがあります。体には十分気をつけて、これからの道のりも楽しんでください」とコメントを寄せた。
公開されたイラストは、傷だらけで迫力ある信と王騎将軍が描かれており、これにネット上では「凄すぎるwこれはヤバい」「圧倒的画力がすぎて鳥肌が…！」「すごおおおおおおおおおお！」「井上先生の信と王騎将軍えっぐ」「バガボンドすぎる」などの声が出ている。
『キングダム』は、2006年より『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて連載中で、紀元前の中国・春秋戦国時代が舞台。500年以上にわたり戦乱が続く中で、天下の大将軍を目指す主人公・信と、中華統一を志す若き王の活躍を描いたストーリー。
テレビアニメが第6期まで放送され、2019年4月に実写映画が公開されると、興収57.3億円を突破する大ヒットを記録。2022年、23年、24年にも続編となる実写映画が公開された。
【画像】画力ヤバい！井上雄彦が描いた『キングダム』信と王騎のイラスト
井上氏は「キングダム連載20周年おめでとうございます。思えばキングダム連載前の原型のネームを見せてもらってからもう20年以上、私まで感慨深いものがあります。体には十分気をつけて、これからの道のりも楽しんでください」とコメントを寄せた。
『キングダム』は、2006年より『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて連載中で、紀元前の中国・春秋戦国時代が舞台。500年以上にわたり戦乱が続く中で、天下の大将軍を目指す主人公・信と、中華統一を志す若き王の活躍を描いたストーリー。
テレビアニメが第6期まで放送され、2019年4月に実写映画が公開されると、興収57.3億円を突破する大ヒットを記録。2022年、23年、24年にも続編となる実写映画が公開された。
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