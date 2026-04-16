この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

探偵が密着「1対2対ラブホテルに入っていきました」カメラが捉えた浮気調査の一部始終

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】3.赤ワインの余罪」を公開した。動画では、探偵が実際の浮気調査で捉えた、対象者が浮気相手と共にラブホテルへ入っていく生々しい現場の映像が公開されている。



動画は、夜の繁華街でターゲットである男女が店から姿を現す場面からスタートする。探偵のカメラが捉えた映像には、「1対2対出てきました」と、調査対象者と浮気相手を指す探偵側の専門用語を交えて、ターゲットの緊迫した動向が克明に記録されている。赤ワインを飲んだ後の余罪を暴くかのように、尾行のリアルな実態が明かされていく。



続いて、男性側の対象者が泥酔している様子が映し出される。「1対かなり酔っている模様です」と現場の状況が伝えられ、男性が足元もおぼつかない様子で女性にもたれかかる生々しい姿が確認できる。周囲の目も気にせず、女性が男性のリードを取るように手を引いて夜の街を歩いていく様子が続く。



そして行き着いた先は、ネオンが光るラブホテルだった。動画の最後には、2人が揃ってラブホテルへと吸い込まれていく決定的な瞬間が捉えられており、「1対2対ラブホテルに入っていきました」と、言い逃れのできない不貞の証拠を押さえた結末で締めくくられている。



探偵によるリアルな尾行の視点と、対象者の無防備な行動が記録されるまでの過程が、短い映像の中に凝縮されている。現場の張り詰めた空気感が伝わる、浮気調査のリアルな実態を余すところなく切り取った内容となっている。