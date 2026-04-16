「金銭面がきついので…」27歳・専業主婦、旦那年収300万円。子育てしながら実家暮らしを続けるワケ
育児のサポートや生活費の負担軽減を目的として、親との同居を継続しながら将来の自立に備える世帯も少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、北海道釧路市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：専業主婦
在住：北海道釧路市
家族構成：親1人、旦那1人、子ども1人、自分
世帯年収：旦那300万円、親200万円
実家の間取り：二階建て、5LDK
交際費：6万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：1万5000円
貯金総額：30万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出ます、30歳前には出ます！」と話しました。
さらに、「実家暮らしだと家賃が浮くのと食費が折半な部分、子供の夜泣きなどを気にせず育児ができること。親にも孫との時間を作りたかったのもあります」と話してくれました。
「あとは生活リズムが少し違うので気にかけなきゃいけない」と、続けてくれました。
お金に関する悩みでは「特に悩みといった悩みはありませんが、親がお金に苦しい月はやはり一緒に暮らしてるので助けてあげなきゃいけないところ」と続け、支えあう様子を伝えてくれました。
親の助けを得て育児と家計を支える一方、同居ゆえの気疲れや親への経済的援助といった特有の課題も。30歳までの独立を目標に、家族で助け合いながら一歩ずつ準備を進めている段階といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、北海道釧路市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：27歳女性
職業：専業主婦
在住：北海道釧路市
家族構成：親1人、旦那1人、子ども1人、自分
世帯年収：旦那300万円、親200万円
実家の間取り：二階建て、5LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：6万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：1万5000円
貯金総額：30万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出ます、30歳前には出ます！」と話しました。
「子どもが小さいから手伝ってほしい」実家暮らしを選んでいる理由については「子どもが小さいから手伝ってほしいのと、金銭面がきついので」と回答。
さらに、「実家暮らしだと家賃が浮くのと食費が折半な部分、子供の夜泣きなどを気にせず育児ができること。親にも孫との時間を作りたかったのもあります」と話してくれました。
「2つの世帯が一緒に住むので気を遣わなきゃいけない」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「2つの世帯が一緒に住むので気を遣わなきゃいけない部分がある。気疲れなど親とちょっとした喧嘩があった場合にみんな気まずくなりますし、我慢をしなきゃいけない部分が増えることです」といいます。
「あとは生活リズムが少し違うので気にかけなきゃいけない」と、続けてくれました。
お金に関する悩みでは「特に悩みといった悩みはありませんが、親がお金に苦しい月はやはり一緒に暮らしてるので助けてあげなきゃいけないところ」と続け、支えあう様子を伝えてくれました。
親の助けを得て育児と家計を支える一方、同居ゆえの気疲れや親への経済的援助といった特有の課題も。30歳までの独立を目標に、家族で助け合いながら一歩ずつ準備を進めている段階といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)