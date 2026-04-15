ボディの保護やツヤ出しがきちんとできていれば、多少は洗車の手間を省けるというもの。そこでそんな時に便利なのがスプレーして拭くだけで施工できる簡易コート剤だ。

今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているコート剤TOP10を紹介する。

※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 コート剤 ランキング 1位

オートバックス 1位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300ml

スプレーして拭くだけで、ツヤと高い撥水性能を得られる定番モデル。

全色対応・ノーコンパウンドで使いやすく、ボディ以外にも窓ガラスやホイールなどへ使いやすいのも魅力だ。

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イエローハット 1位 リンレイ ウルトラハードWコーティング

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで施工できる高撥水タイプ。

ボディだけでなく窓ガラスやホイールにも対応し、深みのあるツヤと撥水効果の持続が魅力の一本だ。

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売れ筋 コート剤 ランキング 2位

オートバックス 2位 AQ. 丸ごと撥水コーティング 400ml

ボディ全体を手軽にコートしやすい実用モデル。

手間をかけずに撥水効果を得たいユーザーに向いており、日常使いのケア用品として選ばれている。

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イエローハット 2位 プロスタッフ CCウォーターゴールド 300ml

オートバックスでも1位に入った定番コート剤。

施工のしやすさと、分かりやすいツヤ・撥水の両立で、店舗を問わず高い人気を集めている。

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売れ筋 コート剤 ランキング 3位

オートバックス 3位 リンレイ ウルトラハードWコーティング

高い撥水性と耐久性を両立した人気モデル。

重ねて使うことで被膜が強くなりやすく、冬場の汚れや水ジミ対策を意識するユーザーに向いている。

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イエローハット 3位 シュアラスター ゼロドロップ 320ml

洗車後にスプレーして拭くだけで施工できる高撥水タイプ。

光沢感が出やすく、水と一緒に汚れも流れやすいセルフクリーニング効果も期待できる。

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オートバックス 4位～10位

4位：シュアラスター ゼロウォーター 320ml

5位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替用）

6位：シュアラスター ゼロドロップ 320ml

7位：シュアラスター ゼロプレミアム 280ml

8位：AQ. プレミアムコーティング 艶300

9位：リンレイ ウルトラハードWコーティング プロ

10位：AQ. プレミアムコーティング 撥水300

イエローハット 4位～10位

4位：シュアラスター ゼロウォーター 320ml

5位：プロスタッフ CCウォーターゴールド（付替用）

6位：CARALL クルママルゴトプレミアム 2131

7位：プロスタッフ CCウォーターゴールド 200ml

8位：ストーナー スピードビード 1732

9位：リンレイ 濡れたままでWAX

10位：リンレイ ウルトラハードWコーティング プロ

まとめ

2026年2月のコート剤ランキングでは、プロスタッフ「CCウォーターゴールド」 と リンレイ「ウルトラハードWコーティング」 が引き続き強さを見せる結果となった。

どちらも、スプレーして拭くだけの手軽さと、撥水・ツヤの分かりやすさが支持されている。

また、シュアラスターのゼロシリーズも上位に入っており、手軽さ重視と仕上がり重視の両ニーズが共存しているのも特徴だ。寒い季節は洗車の負担が大きくなりやすいからこそ、少ない手間で効果を実感しやすい定番モデルを選びたい。