アルスマグナ、年内で解散 15年の歴史に幕【メンバーコメント全文】
2.5次元コスプレダンスユニット・アルスマグナが15日、公式サイトを更新。年内をもって、解散することを発表した。
【画像】アルスマグナ、年内での解散を報告
同グループは2011年結成、由緒正しき全寮制の共学高校「私立九瓏ノ主（クロノス）学園」を舞台に活動する2.5次元コスプレダンスユニット。アルスマグナの2.5次元は現実の3次元の活動からスタートしており、その活動がコミック誌での漫画連載やコミカライズの発売、更にはアルスマグナのボーカロイド開発など2次元にも派生している。
2013年ニコ動「踊ってみた」に投稿したキレキレダンスが話題を呼び、2015年2月のメジャーCDデビュー以来、音楽・舞台・映画・ドラマ・バラエティ・漫画などマルチエンターテインメントアーティストとして活動。2020年に新メンバー６人を加え、”11人と１匹”に。2022年1期メンバー5人が卒業し第2章が始まる。そして、2023年９月東郷スバルが卒業し５人と1匹での新体制でのスタートとなっていた。
■報告文
平素よりアルスマグナを応援いただき、誠にありがとうございます。
このたびアルスマグナは、2026年12月末に実施する生配信をもちまして、解散することを決定いたしました。
グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりました。その結果、アルスマグナは1期メンバーから数えて15年の歴史に幕を下ろすこととなりました。
突然の発表となり、驚かせてしまったことをファンの皆様、関係者各位様に心よりお詫び申し上げます。
アルスマグナは長い活動期間の中で、たくさんのファンの皆様と出会い、数え切れないほどの素晴らしい景色を見ることができました。
そして、今日までアルスマグナ、クロノス学園という場所で走り続けることができたのは、どんなときも寄り添い、支えてくださったメイトの皆様、そして関係者の皆様の温かい応援があったからこそです。心から感謝申し上げます。
以下、メンバーからのメッセージとなります。
小日向タケル
アルスマグナになって、たくさんの思い出が出来た。
アキラに声かけてもらって、程なくしてアキラが卒業すると聞いて複雑な気持ちがあって、程なくして1期生5人での卒業を聞いて、スバルが卒業して、cadetが卒業して。。。色々考えたなぁ。
きっとメイトのみんなも色んな感情があったよね？
それでも！この時間を思い出した時に「楽しかった」って言えるように大切にアルスマグナでの時間を過ごしてきました！
ただ、僕たちがアルスマグナとしてみんなの前に立てる時間があとちょっとになりました。
振り返ると、大変なことがあって泣いて帰った家路(ん？寮路？)もあったし、一生この時間が続けばいいのにと思う楽しい瞬間もあって。それら全てをメンバーに話すといっつも会話が終わらなくて、いつも爆笑してていつのまにか寮の門限になってて。
僕は、メイトのみんなにこれからも「アルスマグナ」って楽しかった！って思ってもらえるように、全力で「HAPPY」にできるように12月までステージ上で伝えていきます。
みんな最後まで応援よろしくお願いします！
小日向タケル
津田ダイチ
突然の報告がこういった内容で驚かせてしまったと思います。今まで応援ありがとうございます。思い返すとアルスマグナに入る事ができたから得られた思い出や経験が沢山あります。それもこれも「メイトのみんな」のおかげです。
本当にありがとうございます。
解散までの残りの期間、精一杯メイトのみんなと楽しんで、
そしてメンバーとも沢山楽しい思い出作ろうと思います。
メンバー大好きなので。
受け入れるのに時間がかかると思うけど、
みんなと一つでも多く素敵な思い出作りたいと思ってます。
最後まで俺達について来てください。
津田ダイチ
津田リク
いつも応援してくださっているメイトの皆様へ
夢半ばでこういう結果になったことは自分の力不足に他なりません。
アルスマグナに加入してから楽しいことや時には辛いこと大変なこと様々ありましたがそのどれもが自分にとって大切な思い出です。
自分はメンバーが好きです。メイトの皆様が好きです。
だからすぐに前を向くことはできませんでした。
でも下を向いてる時間すら勿体無いくらい残りの8ヶ月半は短くてあっという間だと思います。
最後の最後まで全力で駆け抜けて行きます。
そしてメイトの皆様と一つでも多くの思い出と宝物を作っていきたいので12月まで何卒宜しくお願い致します。
津田リク
弓削ミコト
本当に今まで応援して頂き
あ り が と う
ご ざ い ま し た
色々な思い出を経て、ここまで楽しく素敵な思い出を作ることができたのは
メイトの皆さんがアルスマグナを大切にしてくれたからだと思います。
残りの活動も全力で楽しみ、感謝を伝えていきますので
一緒に大切な思い出を
笑顔の輪を
絶やさず広げていけたらと思います。
最後まで応援宜しくお願いします。
弓削ミコト
宇迦野リンネ
これまで沢山の応援ありがとうございました。
アルスマグナは僕の人生を大きく変えてくれた宝物です。人が怖くて閉じこもっていた僕を救ってくれました。ケント先生に誘ってもらって大切な仲間に出会えてアルスマグナの一員になれたこと。僕に青春を教えてくれたこと。そしてなによりメイトの皆さんと沢山の時間を過ごしたこと。その感謝を胸に12月まで走って行きます。最後の日までよろしくお願いします。
宇迦野リンネ
彼らをご支援頂きました全ての方々に心より御礼申し上げますとともに、大切な皆様への全ての思いを解散するまで、心を込めてお届けし続けたいと考えております。
【画像】アルスマグナ、年内での解散を報告
同グループは2011年結成、由緒正しき全寮制の共学高校「私立九瓏ノ主（クロノス）学園」を舞台に活動する2.5次元コスプレダンスユニット。アルスマグナの2.5次元は現実の3次元の活動からスタートしており、その活動がコミック誌での漫画連載やコミカライズの発売、更にはアルスマグナのボーカロイド開発など2次元にも派生している。
■報告文
平素よりアルスマグナを応援いただき、誠にありがとうございます。
このたびアルスマグナは、2026年12月末に実施する生配信をもちまして、解散することを決定いたしました。
グループの今後やメンバーそれぞれの未来について、幾度となく話し合いを重ねてまいりました。その結果、アルスマグナは1期メンバーから数えて15年の歴史に幕を下ろすこととなりました。
突然の発表となり、驚かせてしまったことをファンの皆様、関係者各位様に心よりお詫び申し上げます。
アルスマグナは長い活動期間の中で、たくさんのファンの皆様と出会い、数え切れないほどの素晴らしい景色を見ることができました。
そして、今日までアルスマグナ、クロノス学園という場所で走り続けることができたのは、どんなときも寄り添い、支えてくださったメイトの皆様、そして関係者の皆様の温かい応援があったからこそです。心から感謝申し上げます。
以下、メンバーからのメッセージとなります。
小日向タケル
アルスマグナになって、たくさんの思い出が出来た。
アキラに声かけてもらって、程なくしてアキラが卒業すると聞いて複雑な気持ちがあって、程なくして1期生5人での卒業を聞いて、スバルが卒業して、cadetが卒業して。。。色々考えたなぁ。
きっとメイトのみんなも色んな感情があったよね？
それでも！この時間を思い出した時に「楽しかった」って言えるように大切にアルスマグナでの時間を過ごしてきました！
ただ、僕たちがアルスマグナとしてみんなの前に立てる時間があとちょっとになりました。
振り返ると、大変なことがあって泣いて帰った家路(ん？寮路？)もあったし、一生この時間が続けばいいのにと思う楽しい瞬間もあって。それら全てをメンバーに話すといっつも会話が終わらなくて、いつも爆笑してていつのまにか寮の門限になってて。
僕は、メイトのみんなにこれからも「アルスマグナ」って楽しかった！って思ってもらえるように、全力で「HAPPY」にできるように12月までステージ上で伝えていきます。
みんな最後まで応援よろしくお願いします！
小日向タケル
津田ダイチ
突然の報告がこういった内容で驚かせてしまったと思います。今まで応援ありがとうございます。思い返すとアルスマグナに入る事ができたから得られた思い出や経験が沢山あります。それもこれも「メイトのみんな」のおかげです。
本当にありがとうございます。
解散までの残りの期間、精一杯メイトのみんなと楽しんで、
そしてメンバーとも沢山楽しい思い出作ろうと思います。
メンバー大好きなので。
受け入れるのに時間がかかると思うけど、
みんなと一つでも多く素敵な思い出作りたいと思ってます。
最後まで俺達について来てください。
津田ダイチ
津田リク
いつも応援してくださっているメイトの皆様へ
夢半ばでこういう結果になったことは自分の力不足に他なりません。
アルスマグナに加入してから楽しいことや時には辛いこと大変なこと様々ありましたがそのどれもが自分にとって大切な思い出です。
自分はメンバーが好きです。メイトの皆様が好きです。
だからすぐに前を向くことはできませんでした。
でも下を向いてる時間すら勿体無いくらい残りの8ヶ月半は短くてあっという間だと思います。
最後の最後まで全力で駆け抜けて行きます。
そしてメイトの皆様と一つでも多くの思い出と宝物を作っていきたいので12月まで何卒宜しくお願い致します。
津田リク
弓削ミコト
本当に今まで応援して頂き
あ り が と う
ご ざ い ま し た
色々な思い出を経て、ここまで楽しく素敵な思い出を作ることができたのは
メイトの皆さんがアルスマグナを大切にしてくれたからだと思います。
残りの活動も全力で楽しみ、感謝を伝えていきますので
一緒に大切な思い出を
笑顔の輪を
絶やさず広げていけたらと思います。
最後まで応援宜しくお願いします。
弓削ミコト
宇迦野リンネ
これまで沢山の応援ありがとうございました。
アルスマグナは僕の人生を大きく変えてくれた宝物です。人が怖くて閉じこもっていた僕を救ってくれました。ケント先生に誘ってもらって大切な仲間に出会えてアルスマグナの一員になれたこと。僕に青春を教えてくれたこと。そしてなによりメイトの皆さんと沢山の時間を過ごしたこと。その感謝を胸に12月まで走って行きます。最後の日までよろしくお願いします。
宇迦野リンネ
彼らをご支援頂きました全ての方々に心より御礼申し上げますとともに、大切な皆様への全ての思いを解散するまで、心を込めてお届けし続けたいと考えております。