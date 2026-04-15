東京ディズニーシー、25周年イベント“スパークリング・ジュビリー”開幕！ミッキーらお祝いにかけつける
【モデルプレス＝2026/04/15】東京ディズニーシーで15日、開園25周年のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート。オープニングセレモニーが開催された。
【写真】当日はキャストが笑顔でゲストを出迎え
さまざまな海の魅力から着想を得た、25周年イベントを象徴するテーマカラー「ジュビリーブルー」で一帯が彩られる東京ディズニーシー。メディテレーニアンハーバーに同イベントのデザインが施されたフラッグを手にしたゲストが多く集まるなか、株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長（兼）CEO 高野由美子（※「高」は正式には「はしごだか」）、代表取締役社長（兼）COO 高橋渉、ウォルト・ディズニー・アトラクションズ株式会社およびウォルト・ディズニー・イマジニアリング株式会社の代表取締役マネージングディレクター クラーク・ジョーンズ、東京ディズニーリゾート・アンバサダー 濱中ひかる、亀田真吾がステージに登場。
濱中と亀田による開会の宣言に続き、高橋とジョーンズの挨拶後、25周年の衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスとともにCEOによる開幕宣言が行われた。開幕宣言をきっかけに25周年のテーマソングが華やかに鳴り響き、ディズニーの仲間たちもお祝いにかけつけセレモニーを盛り上げた。
ゲストも一緒になってフラッグを振り、メディテレーニアンハーバーにジュビリーブルーが拡がって、アニバーサリーイベントが華々しくスタートを切った。イベントは2027年3月31日（水）まで。（modelpress編集部）
期間：2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）
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【写真】当日はキャストが笑顔でゲストを出迎え
◆開園25周年を祝う“スパークリング・ジュビリー”開幕
さまざまな海の魅力から着想を得た、25周年イベントを象徴するテーマカラー「ジュビリーブルー」で一帯が彩られる東京ディズニーシー。メディテレーニアンハーバーに同イベントのデザインが施されたフラッグを手にしたゲストが多く集まるなか、株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長（兼）CEO 高野由美子（※「高」は正式には「はしごだか」）、代表取締役社長（兼）COO 高橋渉、ウォルト・ディズニー・アトラクションズ株式会社およびウォルト・ディズニー・イマジニアリング株式会社の代表取締役マネージングディレクター クラーク・ジョーンズ、東京ディズニーリゾート・アンバサダー 濱中ひかる、亀田真吾がステージに登場。
ゲストも一緒になってフラッグを振り、メディテレーニアンハーバーにジュビリーブルーが拡がって、アニバーサリーイベントが華々しくスタートを切った。イベントは2027年3月31日（水）まで。（modelpress編集部）
■東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”
期間：2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）
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