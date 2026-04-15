■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞

▼2026年 ※野外15回記念特別開催

7月24日(金) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

7月25日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

7月26日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152

open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)

※雨天決行

▼出演者 ※50音順

【第一弾発表】打首獄門同好会、ELLEGARDEN、かりゆし58、G-FREAK FACTORY、SHANK、四星球、TOTALFAT、Dragon Ash、バックドロップシンデレラ、ハルカミライ、HEY-SMITH、ヤバイTシャツ屋さん、山嵐、The RAVENS、ROTTENGRAFFTY

【第二弾発表】キュウソネコカミ、KUZIRA、Crystal Lake、go!go!vanillas、dustbox、Dizzy Sunfist、FOMARE、FLOW、マキシマム ザ ホルモン、MONGOL800 and more…

▼チケット ※全自由(各税込)

・1日券＝7月24日券／25日券／26日券：前売￥10,000／当日￥11,000

・2日間通し券＝金土券(24日-25日)／土日券(25日-26日)：￥19,000

・3日間通し券＝￥28,000

・特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000 ※前売各1日券のみ／男鹿市内プレイガイドにて限定発売

※入場整理番号なし ※小学生以下無料(要保護者同伴)

・駐車券：駐車場A1台￥3,500 駐車場B1台￥3,000

※駐車場A＝男鹿市船川港内(800台 / 会場隣接) 駐車場B=男鹿市船川港内(800台 / 会場隣接)

※開門7:00／閉門22:00 ※予定 ※再入庫不可 ※身体障害者用駐車場要事前予約

・簡易テントエリア券：調整中

・シャトルバス券(JR秋田駅東口→会場／会場→JR秋田駅東口)：調整中

【一般発売】

入場券／駐車券：4月25日10:00〜

【地元限定販売】

地元先行販売：3月20日(金)〜

特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000(当日入場時要写真入り身分証明) ※通常前売チケットも販売

販売：男鹿市総合観光案内所／男鹿駅前観光案内所

※予定枚数(300枚)販売終了後は売切れ

【ファミリーマート先着先行】

受付期間：4/7(火)正午〜4/22(水)23:59

主催：OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL 実行委員会