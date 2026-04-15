＜男鹿フェス vol.15＞、第二弾発表にマキシマム ザ ホルモン、MONGOL800、dustbox、go!go!vanillasなど10組
野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞が2026年7月24日、25日、26日の3日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催される。野外開催15回目の記念回として3日間開催となる同フェスの第二弾出演アーティストが発表となった。
第二弾として発表されたのは、キュウソネコカミ、KUZIRA、Crystal Lake、go!go!vanillas、dustbox、Dizzy Sunfist、FOMARE、FLOW、マキシマム ザ ホルモン、MONGOL800といった10組。出演者は今後も追加発表される予定だ。
＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞チケットのファミリーマート先着先行受付は4月22日23:59まで。一般発売は4月25日10:00から。
■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞
▼2026年 ※野外15回記念特別開催
7月24日(金) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
7月25日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
7月26日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152
open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)
※雨天決行
▼出演者 ※50音順
【第一弾発表】打首獄門同好会、ELLEGARDEN、かりゆし58、G-FREAK FACTORY、SHANK、四星球、TOTALFAT、Dragon Ash、バックドロップシンデレラ、ハルカミライ、HEY-SMITH、ヤバイTシャツ屋さん、山嵐、The RAVENS、ROTTENGRAFFTY
【第二弾発表】キュウソネコカミ、KUZIRA、Crystal Lake、go!go!vanillas、dustbox、Dizzy Sunfist、FOMARE、FLOW、マキシマム ザ ホルモン、MONGOL800 and more…
▼チケット ※全自由(各税込)
・1日券＝7月24日券／25日券／26日券：前売￥10,000／当日￥11,000
・2日間通し券＝金土券(24日-25日)／土日券(25日-26日)：￥19,000
・3日間通し券＝￥28,000
・特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000 ※前売各1日券のみ／男鹿市内プレイガイドにて限定発売
※入場整理番号なし ※小学生以下無料(要保護者同伴)
・駐車券：駐車場A1台￥3,500 駐車場B1台￥3,000
※駐車場A＝男鹿市船川港内(800台 / 会場隣接) 駐車場B=男鹿市船川港内(800台 / 会場隣接)
※開門7:00／閉門22:00 ※予定 ※再入庫不可 ※身体障害者用駐車場要事前予約
・簡易テントエリア券：調整中
・シャトルバス券(JR秋田駅東口→会場／会場→JR秋田駅東口)：調整中
【一般発売】
入場券／駐車券：4月25日10:00〜
【地元限定販売】
地元先行販売：3月20日(金)〜
特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000(当日入場時要写真入り身分証明) ※通常前売チケットも販売
販売：男鹿市総合観光案内所／男鹿駅前観光案内所
※予定枚数(300枚)販売終了後は売切れ
【ファミリーマート先着先行】
受付期間：4/7(火)正午〜4/22(水)23:59
主催：OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL 実行委員会
関連リンク
◆＜男鹿フェス＞ オフィシャルサイト
◆＜男鹿フェス＞ オフィシャルX
◆＜男鹿フェス＞ オフィシャルInstagram
◆＜男鹿フェス＞ オフィシャルFacebook