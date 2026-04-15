Lucky Kilimanjaroが、ニューシングル「朝日」を本日配信リリースした。

この楽曲は、現在テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』のエンディングテーマ曲であり、Lucky Kilimanjaroとしては初のアニメタイアップとなる。

朝日」と名付けられた本楽曲は、『LIAR GAME』に登場するヒロイン・神崎直の持つ純粋な「信じる心」に対して「暗がりを照らしてもう一度明るい場所へ連れ出してくれる光のようなものを感じ、楽曲を制作した」とフロントマンの熊木幸丸は語る。

メロディラインはキャッチーながらも、切なく叙情的な感情を想い起こさせるサウンドで、タイトルにもある通り、夜明け前から朝日がのぼるにつれて光が差し込むように、葛藤を乗り越えて前を向こうというメッセージ性を、Lucky Kilimanjaroが繰り広げるダンスミュージックと融和させた作品になっているという。

さらに、YouTubeの「It’s Anime」チャンネルではTVアニメ『LIAR GAME』のノンクレジットエンディング映像が公開されている。

なおLucky Kilimanjaroは、＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-＞や＜OTODAMA’26＞、＜TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞をはじめとした、全国各地の音楽イベントや春フェスへの出演が決定している。

◾️TVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』 ▼放送情報

テレ東系列 毎週月曜深夜24時

BSテレ東 毎週土曜深夜24時

鹿児島テレビ 毎週月曜24時50分

熊本県民テレビ 4月30日(木) から 毎週木曜24時59分

AT-X 毎週木曜23時30分(※リピート放送 毎週月曜11時30分/毎週水曜17時30分) 毎週月曜24時30分 各配信サービスにて順次配信開始！

※一部サービスにつきましては配信開始日時が異なる場合がございます。 ▼Info

アニメ公式HP： https://liargame-anime.com

アニメ公式X： @liargame_anime（https://x.com/liargame_anime） ▼INTRODUCTION

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！

2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、ついに初TVアニメ化！ 人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで話題を呼び続ける本作待望のTVアニメ化は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などのアニメ制作を手掛けたマッドハウスが担当。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれる！ ▼STAFF

原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）

総監督：佐藤雄三

監督：川野麻美

シリーズ構成・脚本：浦畑達彦

キャラクターデザイン：土屋圭

サブキャラクターデザイン：横山愛

色彩設計：中内照美

美術ボード：上野秀行

美術設定：杉山晋史

撮影監督：畑中宏信

VFXスーパーバイザー：加藤道哉

編集：塚常真理子

音楽：菅野祐悟

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

音響制作：Bit grooove promotion

アニメーション制作：マッドハウス ▼CAST

カンザキナオ：仁見紗綾

アキヤマシンイチ：大塚剛央

レロニラ：中谷一博

フジサワカズオ：飛田展男

谷村光男：上田燿司

エダテルユキ：富岡泰崇

キクザワタカヒロ：石毛翔弥

キタムラヒロト：浅野良介

サトウテツゾウ：木内太郎

タムラマキコ：明智璃子

ダンノダイスケ：深町寿成

ツノダコウスケ：宮瀬尚也

ニシハラレイナ：山田美鈴

フジタシンゴ：木村太飛

ホソエジュン：酒井美沙乃

マキハラユキ：胡麻鶴彩

マツバラフミオ：西澤遼

ミウラタカヨシ：八代拓

ミヤハラヒトミ：大地葉 ▼ARTIST

OPテーマ：ヨルシカ「あぶく」

EDテーマ： Lucky Kilimanjaro「朝日」 ▼ORIGINAL

集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊

『LIAR GAME』1〜19巻 発売中

著：甲斐谷忍

ynjn.jp/title/142 アニメ化記念で奇跡の復活！

ライアーゲーム最終戦を終えたナオたちが挑む、新たな「ゲーム」とは…!?

『LIAR GAME The Last Game』

グランドジャンプむちゃ＆めちゃ横断 短期集中新連載！

著：甲斐谷忍

https://grandjump.shueisha.co.jp/mucha/

https://grandjump.shueisha.co.jp/mecha/ 甲斐谷忍 最新作『カモのネギには毒がある 加茂教授の人間経済学講義』

グランドジャンプにて連載中＆コミックス1〜13巻 発売中

著：甲斐谷忍 原案：夏原 武

https://grandjump.shueisha.co.jp/manga/kamonegi.html

©甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会

◾️イベント出演情報 ◆＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-＞

【日程】4月18日（土）

【会場】神奈川県：KT Zepp Yokohama ◆＜OTODAMA’26＞

【日程】5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）

【出演日】5月4日（月・祝）

【会場】大阪府：泉大津フェニックス ◆＜CRAFTROCK FESTIVAL ’26＞

【日程】5月9日（土）、5月10日（日）

【出演日】5月10日（日）

【会場】東京都：立川ステージガーデン ◆＜TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026＞

【日程】5月16日（土）、5月17日（日）

【出演日】5月17日（日）

【会場】東京都：海の森公園 ◆＜森、道、市場 2026＞

【日程】5月22日（金）、5月23日（土）、5月24日（日）

【出演日】5月22日（金）

【会場】愛知県：蒲郡市ラグーナビーチ&ラグナシア ◆＜百万石音楽祭2026〜ミリオンロックフェスティバル〜＞

【日程】6月6日（土）、7日（日）

【会場】石川県：石川県産業展示館（1-4号館） ◆＜FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-＞

【日程】6月27日（土）

【会場】大阪府：大阪城音楽堂 ◆＜TAKASAKI CITY ROCK FES.2026＞

【日程】6月27日（土）、6月28日（日）

【出演日】6月28日（日）

