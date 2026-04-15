ABEMAにて放送中のオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#8が、4月14日に放送された。

（関連：【画像あり】第8話の場面カット（複数あり））

本番組は、BTSなどを輩出してきたHYBEと、ユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、2026年のグローバルデビューを見据えたガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本から発掘するスカウトプロジェクト。

2023年9月から11月にかけて放送されたHYBEとGeffen Recordsによるグローバルガールズグループオーディション番組『The Debut: Dream Academy』に練習生として参加していたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共にデビューするメンバーを選出する。また、スタジオキャストとして指原莉乃、ヒコロヒー、LE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのMOKAとIROHAらが出演中だ。

#8では、最終審査が1週間後に迫るなか、候補生3人による本格的なダンスボーカルレッスンがスタート。ダンスコーチのマーサから、これまでの“完璧主義で優等生”という殻を破り自身の弱い部分を表現することで「一皮剥けた」と評されたAYANAに対し、AOIは「全くフィーリングを感じない」と厳しいフィードバックを受ける。AOIは「AYANAの実力の暴力を受けた気分、簡単にいうとオーディションに落ちてしまったくらいの気持ち」と語った。

さらに、プロ意識を巡ってAYANAとAOIが衝突する事態に。発端となったのは午前中のレッスンでの出来事。AOIと咲来（SAKURA）が間違えて覚えていたステップの修正に1時間が費やされたことから、AYANAはインタビューで「1週間前なのに振り付けがわかってないことにビックリした。『できるまでやる』という行動が見えなくてがっかりした」とプロ意識の欠如を指摘。対するAOIは「先生に聞いて『合ってる』と言われたからやっていただけ」と反論した。

その日の夕食時、AYANAはAOIと咲来に対し、自発的に質問をしない姿勢について「プロ意識の話。先生に指摘されなくても聞くべき」と自らの想いを伝える。しかし、AOIはインタビューで「うざいなと思ってますけど、正直」「私はやってる」と不満を吐露。一方のAYANAも「私がここまで人生を懸けてアメリカに来て頑張ってるのに、温度差にビックリした。私だって焦ってるんですよ、残り1週間で」と語り、極限状態のLA合宿で候補生同士の衝突が表面化した。

スタジオで見守る指原莉乃は「みんな限界」とこぼし、ILLITのMOKAは「AYANAちゃんなりの優しさだったんじゃないかな」と推測。「1人を選ぶオーディションだから言わなくてもいいことなのに、言ってあげた。相手の態度を見て『これ以上言っちゃダメだ』となってしまったからこそ、ギスギスした感じになってしまったのではないか」と、候補生たちの心情に寄り添った。

最終審査まで残り5日となった朝、HYBE × Geffen Records制作統括のジェイ・インが3人の前に突如登場。HIONIの辞退により、当初の4人前提の計画に影響が出たため、「すべてのスケジュールを1カ月遅らせ、レッスン期間を延長する」と宣告した。エグゼクティブ・クリエイターのソン・ソンドゥクは、その意図について「参加者たちのポテンシャルが今すごく上がっている。今まさに成長しているその流れを断ち切りたくなかった」と明かしている。

この決定に対し、AYANAは「今の私たちでは『この子をデビューさせよう』と思わせられなかった。自分にがっかり」と肩を落とし、AOIは「率直に、最悪。合わない人たちとまた1カ月関わるのがしんどい」と心境を語った。一方、咲来は「家族も多く金銭的に余裕があるわけじゃないし、田舎だからダンススクールもない。この環境がありがたいし、貴重な経験だからうれしい」と前向きな姿勢を見せた。

さらにジェイ・インからは「候補生をもう1人追加します」と新メンバー合流の発表もあり、候補生たちは呆然とした表情を浮かべた。追加候補生の正体は明かされておらず、次回以降の展開に注目が集まる。#8はABEMAにて無料見逃し配信中。次回#9は4月21日午後8時より放送予定だ。

（文＝リアルサンドテック編集部）