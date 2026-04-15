【B1第32節 見どころ】茨城は越谷から今季初勝利なるか…2勝差で迎える名古屋Dvs琉球の行方は

4月15日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」のB1リーグ戦第32節が開催される。

東地区11位に位置する茨城ロボッツは、第29節のGAME2で三遠ネオフェニックスの連勝を13で止めて価値ある勝利をつかんだ。しかし、その後は3連敗と足踏み。前節アウェーで行われた琉球ゴールデンキングス戦では初戦を79－64で落とすと、第2戦は90－58と地力の差を見せつけられた。

今節はホームに戻り、同じく3連敗中の越谷アルファーズを迎え撃つ。今シーズンの対戦成績は越谷が3勝0敗でリード。アダストリアみとアリーナでの今シーズン最後の水曜ゲームとなる茨城としては、一矢報いて連敗を止めたいところだ。

複数のケガ人を抱える台所事情のなかで、まずは琉球戦を欠場したロバート・フランクスの復帰が待たれる。勝利へは3試合連続で70点以下に抑え込まれているオフェンス面の向上が不可欠。前節1試合24得点をはじめ、4つの項目でキャリアハイを記録したティム・シュナイダー、古巣戦となる駒沢颯を軸にテンポよく3ポイントシュートを射抜いて白星を手繰り寄せたい。

対する越谷は、相手を上回るハードなディフェンスを披露できるかがカギを握る。茨城をけん引する長谷川暢とエリック・ジェイコブセンには、松山駿とカイ・ソットが激しいプレッシャーをかけてチームを鼓舞したい。前節の秋田ノーザンハピネッツ戦で後手に回ったリバウンドを修正するには、ジャワラジョゼフ、鎌田裕也の奮起も欠かせない。

竹内兄弟のマッチアップも注目［写真］＝B.LEAGUE

地区優勝マジックを6としている宇都宮ブレックスは、ホームで大阪エヴェッサと対戦する。第13節の顔合わせでは宇都宮が10点差で勝利。だが、この一戦ではマット・ボンズに25得点9リバウンド9アシストの活躍を許した。今節はいかにボンズを自由にさせないかが勝負の分かれ目。高島紳司とグラント・ジェレットが守備で存在感を示し、古巣を迎え撃つD.J・ニュービルには引き続き変幻自在のオフェンスを発揮してボンズとのエース対決を制したい。

富山をリードする宇都［写真］＝B.LEAGUE

富山県総合体育センターでは、西地区13位の富山グラウジーズと同地区12位のファイティングイーグルス名古屋が相まみえる。レギュラーシーズンの通算対戦成績ではFE名古屋が7戦無敗。ホームの富山は今シーズン最後の対戦で初白星なるか。まずは宇都直輝と並里成によるベテランポイントガード同士によるマッチアップに注目だ。富山が相手の守備を攻略するには宮本一樹の得点にも期待。前節キャリアハイを記録したビッグシューターが、かつて在籍したクラブへ進化した姿を見せたい。

西地区では、前節終了時点で首位の長崎ヴェルカが初のチャンピオンシップ進出を決めた。2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズはシーホース三河と星を分け合い、今節は3位に浮上した琉球と激突する。負ければ1勝差に迫られる名古屋DはIGアリーナで白星必須。琉球相手にも堅い守りとリバウンドの強さを示して主導権を握りたい。攻撃面では前節のGAME2で成功率19.4パーセントと低迷した3ポイントシュートの向上が不可欠。その試合で無得点に終わった今村佳太の復活が大きなポイントになるだろう。

文＝小沼克年

B1第32節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今シーズン、レバンガ北海道に加入した富永啓生は、ここまで日本人選手得点ランキング1位となる1試合平均19.1得点を記録し、早くも大台となる1000得点を目指す。その富永の武器でもある3ポイントシュートにおいて、大記録達成を目前に控えるのが千葉ジェッツの富樫勇樹だ。あと11本でB1史上初となる1300回成功の快挙達成となる。また、12連勝中の群馬クレインサンダーズを支える藤井祐眞も6000得点まであと6、600スティールまであと7に迫っており、ベテラン司令塔たちの節目の記録にも注目したい。

■B1第32節 試合日程



・長崎ヴェルカ vs 広島ドラゴンフライズ（＠ハピネスアリーナ）



4月15日（水）19時00分～

・レバンガ北海道 vs アルティーリ千葉（＠北海きたえーる）



4月15日（水）19時05分～

・仙台89ERS vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠ゼビオアリーナ仙台）



4月15日（水）19時05分～

・茨城ロボッツ vs 越谷アルファーズ（＠アダストリアみとアリーナ）



4月15日（水）19時05分～

・宇都宮ブレックス vs 大阪エヴェッサ（＠ブレックスアリーナ宇都宮）



4月15日（水）19時05分～

・サンロッカーズ渋谷 vs 群馬クレインサンダーズ（＠国立代々木競技場 第二体育館）



4月15日（水）19時05分～

・川崎ブレイブサンダース vs 千葉ジェッツ（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）



4月15日（水）19時05分～

・横浜ビー・コルセアーズ vs アルバルク東京（＠横浜BUNTAI）



4月15日（水）19時05分～

・富山グラウジーズ vs ファイティングイーグルス名古屋（＠富山県総合体育センター）



4月15日（水）19時05分～

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 琉球ゴールデンキングス（＠IGアリーナ）



4月15日（水）19時05分～

・滋賀レイクス vs 三遠ネオフェニックス（＠滋賀ダイハツアリーナ）



4月15日（水）19時05分～

・島根スサノオマジック vs 京都ハンナリーズ（＠カミアリーナ）



4月15日（水）19時05分～

・佐賀バルーナーズ vs シーホース三河（＠SAGAアリーナ）



4月15日（水）19時05分～