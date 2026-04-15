ダイソー「つっぱり棒」アイテムを使った活用術が130万回再生 キッチンのデッドスペースにストック置き場が誕生
100円ショップのグッズを使った「つっぱり棒活用術」がTikTokに投稿され、動画再生130万件超えの反響を巻き起こしている（14日午後1時時点）。
【写真一覧】キッチンのデッドスペースにストック置き場が誕生！ダイソー「つっぱり棒」を使った活用術
“プチプラで叶えるカンタン収納”などを公開している、ちいさん（@chi_yurusyuno）が「つっぱり棒ってさ、隠れた収納名人だよね？」と「暮らしがちょっとラクになる方法」を投稿した。
まず、キッチンでストック置き場に困っているときは、引き出しの空間にダイソーの「つっぱり棒」と「ブリッジシェルフ」を使うことで、引き出しの上部分に置き場が完成する。さらに、ダイソーの「つっぱり棚」を使うと、強度がアップするとのこと。
また、引き出しに入れた調味料が倒れるときには、つっぱり棒にズレ防止キャップをつけて固定し、仕切りを作ることで、倒れずに収納が可能になる。
さらに、脱衣所の棚上に、セリアの「かもいリングフック」を付けて、つっぱり棒を通すことでタオルなどが掛けられるように。
「天井近くにつければ、洗濯物も干せて、一石二鳥。つっぱり棚にすれば、タオルストックも置けるし、狭い脱衣所でも収納が倍になる」と伝授している。
この投稿にユーザーからは「引き出しの中にも、つっぱり棒使えるの斬新！やってみたい」「すごく便利ですね!!!」「ラップのストック整っててキレイです」「ラップとか袋類が溢れてたからやってみる」などの称賛の声が寄せられていた。
【写真一覧】キッチンのデッドスペースにストック置き場が誕生！ダイソー「つっぱり棒」を使った活用術
“プチプラで叶えるカンタン収納”などを公開している、ちいさん（@chi_yurusyuno）が「つっぱり棒ってさ、隠れた収納名人だよね？」と「暮らしがちょっとラクになる方法」を投稿した。
まず、キッチンでストック置き場に困っているときは、引き出しの空間にダイソーの「つっぱり棒」と「ブリッジシェルフ」を使うことで、引き出しの上部分に置き場が完成する。さらに、ダイソーの「つっぱり棚」を使うと、強度がアップするとのこと。
さらに、脱衣所の棚上に、セリアの「かもいリングフック」を付けて、つっぱり棒を通すことでタオルなどが掛けられるように。
「天井近くにつければ、洗濯物も干せて、一石二鳥。つっぱり棚にすれば、タオルストックも置けるし、狭い脱衣所でも収納が倍になる」と伝授している。
この投稿にユーザーからは「引き出しの中にも、つっぱり棒使えるの斬新！やってみたい」「すごく便利ですね!!!」「ラップのストック整っててキレイです」「ラップとか袋類が溢れてたからやってみる」などの称賛の声が寄せられていた。