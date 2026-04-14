【しまむら】にこんなの売ってたなんて、、！ 高見えすんごい♡「フリルシャツ」

徐々に薄着になる今の季節こそ欲しいのが、1枚で着映えするトップス。春らしい華やかな着こなしに仕上げるなら、ロマンティックなフリルアイテムが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】から登場している「フリルシャツ」。プチプラながら、贅沢なボリューム感でコーデの主役になりそう。おしゃれさんによる旬のスタイリングにも注目です。

コーデに愛らしさを添えるフリルシャツ

【しまむら】「フリルシアーシャツ」\1,969（税込）

胸元にフリルをあしらったデコラティブなシャツは、プチプラながらも主役級の一着。繊細かつヘルシーなシアー素材が、シーズンムードを盛り上げます。襟付きできちんと感があるため、大人女性も気負いなく着られそう。ボリュームがあるので、ボトムスはIラインスカートやストレートパンツですっきりまとめるのが◎ 上品な透かし編みのスカートと合わせれば、大人の甘さをまとった春コーデの完成。

ジーンズを合わせれば程よくカジュアルに

甘さをセーブしたいときには、ジーンズと合わせてカジュアルに傾けて。@chii_150cmさんはシャツの片側タックインでアレンジを加えて、シンプルなワンツーをいつもと違う表情に。上のボタンを閉めてきちんと感をプラスするのも、大人顔に仕上げるポイント。足元はシンプルなフラットシューズですっきり見せたり、サンダルでヘルシーな肌見せをするのもおすすめです。

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writer：Emika.M