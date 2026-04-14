【WORLD SCOUT】最終審査1週間前にレッスン1か月延長決定「最悪」「信じたくない」候補者が本音を赤裸々告白
【モデルプレス＝2026/04/14】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃8が4月14日に放送された。最終審査の1週間前にレッスン期間の延長を発表され、候補者が本音を明かした。
【写真】HYBEオーディション候補者「最悪」急展開に本音
＃8では、第2章アメリカ・ロサンゼルス編の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
しかし、＃7ではHioriが急遽辞退することが明らかとなり、候補者は3人に。最終審査を直前に控え、3人は自身の課題やパフォーマンスと向き合っていた。
放送終盤には、本プロジェクト全体を統括するHYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン氏（Jay Ihn）が3人の住む宿舎に訪れる。ジェイ氏は、3人に対して「Hioriさんが辞退したことで当初予定していた計画に影響が出てきました。全ては4人の候補者がいるという前提で計画されていたからです」と現在の状況を説明。そして、最終審査までのレッスン期間の延長、候補者を1人追加することを告げた。
ジェイ氏からの報告を受け、個人へのインタビューでAyanaは「嬉しい50％、えー50％」と現在の心境を告白。理由について「正直1週間で結果が決まるってすごい心構えをしていたし、あと1週間でどれだけを実力を高めようって、心構えをしていたからこそ最初はすごいびっくりした」と打ち明け、「ドッキリかなというくらい、信じたくない自分がいた。1か月という期間をいただいたのに、そこで私たちがこの子をデビューさせようと思わせられなかった。他の理由もあると思うんですけど、絶対的に私たちの実力も足りていないし、もっと学ばないといけない。自分にガッカリが『えー』に含まれています」と期間延長を素直に喜べなかった理由を語った。
そして、今回の放送でAyanaとの関係性が悪化していることが取り上げられたAoiは「率直に最悪」と心境を吐露。「関わっている人が多い分、合う合わない人が出てくるじゃないですか。合わない人の自分への負担が大きすぎて、正直あと1週間でその方たちと関わるのがしんどかったんです」と人間関係が自身の中で負担になっていると話し「あと1か月って考えると自分のメンタルが心配です。そこを気にすることをまた1か月しなきゃいけないんだというのが、練習できて嬉しいより先にきてしまっている。今後どう過ごしたらいいのかわからない、正直」と困惑した様子だった。
一方、ジェイ氏からの報告を受け「延長！？わー！」と喜びをあらわにしていたSakuraは「私だけかな…？喜んでいるの」と一言。喜んだ理由について「まずそもそも、日本にいたらダンスレッスンとか受けられる環境じゃないんですよ。家族も多いし、お金の面でもダンス（レッスン）を受けられる余裕もない。しかも、田舎だからダンススクールもない」と住まいや環境が理由でダンスレッスンが受けられなかった過去を明かした。そして、「本当にこの（レッスンを）受けられる環境が自分の中でもありがたいし、貴重な経験だと思ってて、それをまた1か月も受けられるのがすごく嬉しくてそういう反応になりました」と貴重なレッスンの機会が増えたことを改めて喜んでいた。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】HYBEオーディション候補者「最悪」急展開に本音
◆「ワースカ」3人の候補者が最終審査前に奮闘
＃8では、第2章アメリカ・ロサンゼルス編の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
◆「ワースカ」最終審査直前に2つの重大発表
放送終盤には、本プロジェクト全体を統括するHYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン氏（Jay Ihn）が3人の住む宿舎に訪れる。ジェイ氏は、3人に対して「Hioriさんが辞退したことで当初予定していた計画に影響が出てきました。全ては4人の候補者がいるという前提で計画されていたからです」と現在の状況を説明。そして、最終審査までのレッスン期間の延長、候補者を1人追加することを告げた。
◆「ワースカ」候補者、レッスン延長に本音
ジェイ氏からの報告を受け、個人へのインタビューでAyanaは「嬉しい50％、えー50％」と現在の心境を告白。理由について「正直1週間で結果が決まるってすごい心構えをしていたし、あと1週間でどれだけを実力を高めようって、心構えをしていたからこそ最初はすごいびっくりした」と打ち明け、「ドッキリかなというくらい、信じたくない自分がいた。1か月という期間をいただいたのに、そこで私たちがこの子をデビューさせようと思わせられなかった。他の理由もあると思うんですけど、絶対的に私たちの実力も足りていないし、もっと学ばないといけない。自分にガッカリが『えー』に含まれています」と期間延長を素直に喜べなかった理由を語った。
そして、今回の放送でAyanaとの関係性が悪化していることが取り上げられたAoiは「率直に最悪」と心境を吐露。「関わっている人が多い分、合う合わない人が出てくるじゃないですか。合わない人の自分への負担が大きすぎて、正直あと1週間でその方たちと関わるのがしんどかったんです」と人間関係が自身の中で負担になっていると話し「あと1か月って考えると自分のメンタルが心配です。そこを気にすることをまた1か月しなきゃいけないんだというのが、練習できて嬉しいより先にきてしまっている。今後どう過ごしたらいいのかわからない、正直」と困惑した様子だった。
一方、ジェイ氏からの報告を受け「延長！？わー！」と喜びをあらわにしていたSakuraは「私だけかな…？喜んでいるの」と一言。喜んだ理由について「まずそもそも、日本にいたらダンスレッスンとか受けられる環境じゃないんですよ。家族も多いし、お金の面でもダンス（レッスン）を受けられる余裕もない。しかも、田舎だからダンススクールもない」と住まいや環境が理由でダンスレッスンが受けられなかった過去を明かした。そして、「本当にこの（レッスンを）受けられる環境が自分の中でもありがたいし、貴重な経験だと思ってて、それをまた1か月も受けられるのがすごく嬉しくてそういう反応になりました」と貴重なレッスンの機会が増えたことを改めて喜んでいた。
最終審査直前に合宿1か月延長が決定— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) April 14, 2026
候補者の本音「信じたくない」「最悪」
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】