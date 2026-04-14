今年で41回目を迎えるサンリオ（東京都品川区）のキャラクター人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報結果が4月14日、発表されました。1位は昨年2位だった「シナモロール」、2位はデビュー30周年を迎え、昨年トップだった「ポムポムプリン」、3位は「ポチャッコ」で“3大犬キャラクター”がトップ3を独占しています。

【写真】初回速報順位1〜10位を公開！ 「第41回特別賞」に入った「リトルフォレストフェロォ」もかわいい！

続いて、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」という順番で、上位常連キャラクターも好調な滑り出しを見せています。

「サンリオキャラクター大賞」は、1986年にサンリオの月刊紙「いちご新聞」でスタート。450超のサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、ウェブサイトやサンリオショップなどでの投票数により、順位を決定する人気投票イベントです。今年は90のキャラクターがエントリー。毎年、回数にちなんだ「特別賞」、昨年から大きく順位をジャンプアップさせたキャラクターを「ジャンプアップ賞」も決まるほか、今年は、一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターを決める「なかよしエール賞」が新設されました。

今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！ Smiling Ovation（スマイリング・オベーション）！」。スマイリングオベーションは、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、たたえ合いながら笑顔になれるイベントにしたいという思いが込められています。

第41回の開催を記念し、41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」は、初回速報で、マイメロディのはとこの男の子「リトルフォレストフェロォ」がランクインしています。

投票期間は5月24日午後11時59分まで。同賞の中間順位は5月10日、最終結果は6月28日に、それぞれ発表される予定です。