佐藤二朗＆橋本愛が“秘密”を抱えた刑事夫婦に 考察ミステリードラマ『夫婦別姓刑事』今夜スタート
佐藤二朗と橋本愛がダブル主演を務める『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第1話が14日の今夜放送される。
【写真】第1話のゲストは竹原ピストル、長谷川純、香音、LUKE
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う考察ミステリードラマ。夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションで事件を解決していく名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）の活躍を描き出す。企画・原案は秋元康。
■第1話あらすじ
警察には「夫婦は同じ部署に所属してはいけない」という暗黙のルールがある。東京都・中野区にある沼袋警察署。決して大きいとはいえないこの警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠と鈴木明日香。抜群のコンビネーションで事件を解決していく2人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは2人が“夫婦”であること。夫婦であることを隠し、別姓のままバディを組み、職場では“単なる同僚刑事”として振る舞う2人は「絶対にバレてはいけない」毎日を過ごしていた。
ある日、事件現場に急行する誠と明日香。到着した先は都内で発生している連続殺人事件…ではなく沼袋のとあるマンション。そこで誠は、娘・音花（月島琉衣）の中学校時代の担任である喜多村拓春（竹原ピストル）と再会する。この思わぬ再会をきっかけに誠と明日香は5年前に起きたとある殺人事件と向き合うことになる。
ドラマ『夫婦別姓刑事』はフジテレビ系にて毎週火曜21時放送。
【写真】第1話のゲストは竹原ピストル、長谷川純、香音、LUKE
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う考察ミステリードラマ。夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションで事件を解決していく名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）の活躍を描き出す。企画・原案は秋元康。
警察には「夫婦は同じ部署に所属してはいけない」という暗黙のルールがある。東京都・中野区にある沼袋警察署。決して大きいとはいえないこの警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠と鈴木明日香。抜群のコンビネーションで事件を解決していく2人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは2人が“夫婦”であること。夫婦であることを隠し、別姓のままバディを組み、職場では“単なる同僚刑事”として振る舞う2人は「絶対にバレてはいけない」毎日を過ごしていた。
ある日、事件現場に急行する誠と明日香。到着した先は都内で発生している連続殺人事件…ではなく沼袋のとあるマンション。そこで誠は、娘・音花（月島琉衣）の中学校時代の担任である喜多村拓春（竹原ピストル）と再会する。この思わぬ再会をきっかけに誠と明日香は5年前に起きたとある殺人事件と向き合うことになる。
ドラマ『夫婦別姓刑事』はフジテレビ系にて毎週火曜21時放送。