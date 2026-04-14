『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉、言語オタクキャラに反響「相当なクセ強」「ますます気になる」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第12回）が14日に放送され、りん（見上）と言葉を交わすシマケン（佐野晶哉）の姿が描かれると、ネット上には「言語オタクだぁ〜!!」「相当なクセ強キャラw」「ますます気になるキャラ」などの声が集まった。
【写真】明日の『風、薫る』鹿鳴館の給仕になった直美（上坂樹里）
瑞穂屋で働き始めたりんは、早速一人で店番をすることに。客から外国語で話しかけられて対応に困っていると、そこにシマケンこと島田健次郎がやってくる。シマケンがフランス語で客を案内し、事なきを得たりん。彼女が「ありがとうございました」と栃木訛りで礼を言うと、シマケンは俯いたまま「西の言葉の抑揚ではなさそうだ…どこから…？」と早口につぶやく。
りんは困惑しつつも「どうしてそんなにフランス語がお上手なんですか？」とポツリ。さらに彼女から“学校の先生では？”と問いかけられたシマケンは、本に目を通しながら「先生とは初めて言われた…」と落胆する。
その後も、シマケンの素性を気にするりんに対して、シマケンは「Non…どうしてそんなに何者かにしたがるんですか？」と呆れたかと思えば「生きる上で役に立たない言葉を知るのが好きで…」と打ち明ける。そんな彼にりんは「変わりもんですね」と笑顔を見せるとシマケンも笑顔で「じゃあ、君は何者？お役目は？」と問いかける。
答えに困っているりんのもとに、娘の環（宮島るか）が「かか！」と駆け寄ってくる。するとシマケンは「なんだ、お母さんか。お役目あるんだ」とポツリ。さらに「近頃“お母さん”と呼ぶ子が増えているようで、どうも関西が始まりらしい」と説明。そして「俺は何者でもない。変わり者の島田健次郎」とりんに自己紹介すると、環にも笑顔を見せながら「シマケン」と自己紹介するのだった…。
佐野演じるシマケンに対してネット上には「いいキャラしてる…！」「言語オタクだぁ〜!!」「相当なクセ強キャラw」「色んな国の言葉話せて素敵」「変わり者って自ら名乗ってますます気になるキャラクター」といった反響が寄せられていた。
【写真】明日の『風、薫る』鹿鳴館の給仕になった直美（上坂樹里）
瑞穂屋で働き始めたりんは、早速一人で店番をすることに。客から外国語で話しかけられて対応に困っていると、そこにシマケンこと島田健次郎がやってくる。シマケンがフランス語で客を案内し、事なきを得たりん。彼女が「ありがとうございました」と栃木訛りで礼を言うと、シマケンは俯いたまま「西の言葉の抑揚ではなさそうだ…どこから…？」と早口につぶやく。
その後も、シマケンの素性を気にするりんに対して、シマケンは「Non…どうしてそんなに何者かにしたがるんですか？」と呆れたかと思えば「生きる上で役に立たない言葉を知るのが好きで…」と打ち明ける。そんな彼にりんは「変わりもんですね」と笑顔を見せるとシマケンも笑顔で「じゃあ、君は何者？お役目は？」と問いかける。
答えに困っているりんのもとに、娘の環（宮島るか）が「かか！」と駆け寄ってくる。するとシマケンは「なんだ、お母さんか。お役目あるんだ」とポツリ。さらに「近頃“お母さん”と呼ぶ子が増えているようで、どうも関西が始まりらしい」と説明。そして「俺は何者でもない。変わり者の島田健次郎」とりんに自己紹介すると、環にも笑顔を見せながら「シマケン」と自己紹介するのだった…。
佐野演じるシマケンに対してネット上には「いいキャラしてる…！」「言語オタクだぁ〜!!」「相当なクセ強キャラw」「色んな国の言葉話せて素敵」「変わり者って自ら名乗ってますます気になるキャラクター」といった反響が寄せられていた。