ビートルズ来日60周年記念『ビートルズがいた夏』7月公開 日本版予告解禁
世界的ロックバンド、ザ・ビートルズの初来日（1966年）から60周年を記念して、ドキュメンタリー映画『ビートルズがいた夏』（原題：TWST: Things We Said Today）が、7月4日より東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムほか全国で順次公開される。日本版予告編が解禁された。
【動画】ドキュメンタリー『ビートルズがいた夏』日本版予告解禁
ポール・マッカートニーが「未来のノスタルジア」と語った楽曲「Things We Said Today（今日の誓い）」をタイトルに冠した本作は、1965年夏、ニューヨークで巻き起こった“ビートルマニア”の熱狂を背景に、ひとりの少年と少女の出会いと別れを描く。
監督は、『ニコラエ・チャウシェスクの自伝』で知られるルーマニアの巨匠アンドレイ・ウジカ。10年以上の歳月をかけ、100時間以上のニュース映像と個人の8ミリフィルムによって構成されたアーカイブ映像と、フランスのアーティスト、ヤン・ケビによるアニメーションを融合させた“都市交響詩”として完成させた。
主人公の詩人ジェフリー・オブライエンとヒロインのモデルとなったコンサート・ファンのジュディス・クリステンの個人的な文章、およびウジカ監督自身が1972年に書いた詩を用いた声を加えている。この想像力に富んだドキュメンタリーは、歴史からやがて消え去ってしまう儚くも忘れがたい瞬間を、感動的かつ独特のセンスで蘇らせる。
解禁された予告編では、1965年8月15日、米ニューヨークのシェイ・スタジアムでのコンサート当日へ向かう若者たちの姿からスタート。自由の女神やビーチ、街角の風景など、当時のニューヨークの日常が軽やかに映し出され、そこにニューヨークで初めてビートルズの曲を流した人気DJの声が重なる。
なお、このDJは、フランスのアーティスト、ヤン・ケビが描く主人公ジェフリーの父親という設定で、ニューヨーク・タイムズ紙やル・モンド紙にイラストを提供する人物として物語に登場する。
「気温は20度を超えた」という爽やかな夏の午後。タイトルロゴのあと、1965年8月13日、ビートルズがTWA機のタラップから、ニューヨークに降り立つ姿を映す。ニューヨークの街では、彼らを一目見ようとするビートルマニアであふれていた。
続いて「作家になろうとする17歳の少年と、蝶の化身のような少女が出会った」様子として、アニメーションで本作の主人公ジェフリーが海辺で少女の姿を描く姿が映し出される。同時にスタジアムの脇で開催されている万博では、アミューズメントを楽しむ姿が。アメリカという国の力が誇示される。
次のシーンでは反対に西海岸で起きた暴動の様子が映され、ストリートで歌う人の姿と、遊ぶ子どもたち、音楽と共に踊る人々、華やかな万博とはかけ離れた暗部が映り、最後には撮影しているカメラを手で払う映像が入る。
シェイ・スタジアムの満席の観客席から、カメラのフラッシュが光る。その中にジェフリーがいる。「蝶の夢をみる」という女の子の「髪がなびいて、ゆっくりと大きな蝶になる」、そして夏のシェイ・スタジアムの空高く舞い上がる姿を、ヤン・ケビのアニメーションで描きながら、「そしてきっと“さよなら”だった」というタイトルと共に、誰もが体験したであろう17歳の男の子のあの夏の週末、を想起させて終わる。
使用されている曲は、ビートルズがカバーして一層有名になったチャック・ベリーの「ロール・オーバー・ベートーヴェン」、そして公民権運動にも積極的に関わり、1964年33歳で亡くなったサム・クックの「キューピッド」。そしてエンディングには、キング・カーティスの独特のサックスが響く。
歴史の中に埋もれていくはずだった一瞬の輝きを、詩的な視点でよみがえらせる本作。ビートルズがもたらした熱狂と、その時代に生きた人々の記憶を鮮やかに描き出し、2024年開催の「第81回ベネチア国際映画祭正式出品」、今年1月発表の「第38回ヨーロッパ映画賞」ではショートリスト入りを果たした。
（C）LES FILMS CAMELIA, MODERN ELECTRIC PICTURES, TANGAJ PRODUCTION, ARTE FRANCE CINEMA, L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL, 2024
【動画】ドキュメンタリー『ビートルズがいた夏』日本版予告解禁
ポール・マッカートニーが「未来のノスタルジア」と語った楽曲「Things We Said Today（今日の誓い）」をタイトルに冠した本作は、1965年夏、ニューヨークで巻き起こった“ビートルマニア”の熱狂を背景に、ひとりの少年と少女の出会いと別れを描く。
主人公の詩人ジェフリー・オブライエンとヒロインのモデルとなったコンサート・ファンのジュディス・クリステンの個人的な文章、およびウジカ監督自身が1972年に書いた詩を用いた声を加えている。この想像力に富んだドキュメンタリーは、歴史からやがて消え去ってしまう儚くも忘れがたい瞬間を、感動的かつ独特のセンスで蘇らせる。
解禁された予告編では、1965年8月15日、米ニューヨークのシェイ・スタジアムでのコンサート当日へ向かう若者たちの姿からスタート。自由の女神やビーチ、街角の風景など、当時のニューヨークの日常が軽やかに映し出され、そこにニューヨークで初めてビートルズの曲を流した人気DJの声が重なる。
なお、このDJは、フランスのアーティスト、ヤン・ケビが描く主人公ジェフリーの父親という設定で、ニューヨーク・タイムズ紙やル・モンド紙にイラストを提供する人物として物語に登場する。
「気温は20度を超えた」という爽やかな夏の午後。タイトルロゴのあと、1965年8月13日、ビートルズがTWA機のタラップから、ニューヨークに降り立つ姿を映す。ニューヨークの街では、彼らを一目見ようとするビートルマニアであふれていた。
続いて「作家になろうとする17歳の少年と、蝶の化身のような少女が出会った」様子として、アニメーションで本作の主人公ジェフリーが海辺で少女の姿を描く姿が映し出される。同時にスタジアムの脇で開催されている万博では、アミューズメントを楽しむ姿が。アメリカという国の力が誇示される。
次のシーンでは反対に西海岸で起きた暴動の様子が映され、ストリートで歌う人の姿と、遊ぶ子どもたち、音楽と共に踊る人々、華やかな万博とはかけ離れた暗部が映り、最後には撮影しているカメラを手で払う映像が入る。
シェイ・スタジアムの満席の観客席から、カメラのフラッシュが光る。その中にジェフリーがいる。「蝶の夢をみる」という女の子の「髪がなびいて、ゆっくりと大きな蝶になる」、そして夏のシェイ・スタジアムの空高く舞い上がる姿を、ヤン・ケビのアニメーションで描きながら、「そしてきっと“さよなら”だった」というタイトルと共に、誰もが体験したであろう17歳の男の子のあの夏の週末、を想起させて終わる。
使用されている曲は、ビートルズがカバーして一層有名になったチャック・ベリーの「ロール・オーバー・ベートーヴェン」、そして公民権運動にも積極的に関わり、1964年33歳で亡くなったサム・クックの「キューピッド」。そしてエンディングには、キング・カーティスの独特のサックスが響く。
歴史の中に埋もれていくはずだった一瞬の輝きを、詩的な視点でよみがえらせる本作。ビートルズがもたらした熱狂と、その時代に生きた人々の記憶を鮮やかに描き出し、2024年開催の「第81回ベネチア国際映画祭正式出品」、今年1月発表の「第38回ヨーロッパ映画賞」ではショートリスト入りを果たした。
（C）LES FILMS CAMELIA, MODERN ELECTRIC PICTURES, TANGAJ PRODUCTION, ARTE FRANCE CINEMA, L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL, 2024