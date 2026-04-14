「腹斜筋ならぬメロ筋」FANTASTICS・瀬口黎弥、ベッドの上でバキバキ腹筋を披露！ 「天使が寝てる…」
FANTASTICS from EXILE TRIBEの瀬口黎弥さんは4月12日、自身のInstagramを更新。バキバキの腹筋があらわになったショットを公開しました。
【写真】瀬口黎弥の“メロ筋”
コメントでは「天使が寝てる…」「え！！！やばっ！！！！！最高すぎます眼福です」「えぇぇぇめちゃくちゃかっこいい」「メロ筋綺麗過ぎる キュンでぇす」「白目になりそうだった」「日の差し方まで黎弥君の味方で強い」「メロ筋ごちそうさまです」「全部がめろすぎ」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】瀬口黎弥の“メロ筋”
「最高すぎます眼福です」瀬口さんは「off shot #Lei きれいな海が見える最高のホテルで撮影しました！腹斜筋ならぬメロ筋 ここで解放しました」とつづり、1枚の写真を投稿。海を望むホテルの部屋で、白いシャツをはだけさせてベッドに横たわる自身の姿です。引き締まった腹筋があらわになっており、とても色っぽく格好いいです。
「僕の好きとこだわりを存分に詰め込み」2025年12月31日に「瀬口黎弥2nd写真集『Lei』」「表紙、タイトル、ロゴデザイン、そして中面と内容 僕の好きとこだわりを存分に詰め込み 全てプロデュースさせていただきました！」などとつづり、写真集の表紙を公開していた瀬口さん。こちらもとても格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)