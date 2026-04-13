今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月13日（月）〜4月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月13日（月）〜4月19日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、いろいろ予定があって忙しいですが、好きなこともたくさんできて、満足度の高い１週間になりそうです。気持ち的には1人で突っ走りたくなるようですが、周りの人の意見もしっかり聞くと◎ 恋愛面は、恋愛ドラマや恋愛リアリティーショーを観て、友人たちと盛り上がれそう。改めて恋人に求めることを考えるかも。
★ワンポイントアドバイス★
理解者や見方がいると、さらにモチベーションが上がるようです。何か心配なことがあれば、早めに解決するようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【双子座（ふたご座）】
今週は、いろいろ予定があって忙しいですが、好きなこともたくさんできて、満足度の高い１週間になりそうです。気持ち的には1人で突っ走りたくなるようですが、周りの人の意見もしっかり聞くと◎ 恋愛面は、恋愛ドラマや恋愛リアリティーショーを観て、友人たちと盛り上がれそう。改めて恋人に求めることを考えるかも。
理解者や見方がいると、さらにモチベーションが上がるようです。何か心配なことがあれば、早めに解決するようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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