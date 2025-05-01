２０１８年に６３歳で亡くなった歌手・西城秀樹さんのサブスク配信が解禁されることが１２日、分かった。

第１弾として、西城さんの誕生日となる１３日に１９７２年のデビュー曲「恋する季節」から１９８２年までのシングル４３曲を配信。初めて１位を獲得した６枚目の「ちぎれた愛」を始め、代表曲「ＹＯＵＮＧ ＭＡＮ（Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ．）」「ブーメラン・ストリート」「傷だらけのローラ」などが含まれる。５月１６日の第２弾では、８３年以降の「ギャランドゥ」「走れ正直者」などが配信される予定だ。

今年はデビュー５５周年イヤー。楽曲を全世界に届けるだけでなく、幻のライブ映像の初パッケージ化も実現した。

西城さんは日本人男性ソロ初のスタジアムライブを行い、今では当たり前になったコール＆レスポンスやペンライト、紙テープなど、のちにスタンダードとなった演出の数々を先駆けた。現在も毎年行われ、超満員となっているフィルムコンサートツアーで使用されてきた１９７８年７月２２日開催の後楽園球場公演の映像を５月２０日にＢｌｕ−ｒａｙとＤＶＤでリリースする。

権利関係が複雑だったため、長らくライブ素材は幻の存在となっていたが、西城さんが「一心同体」と呼んだマネジャーの片方秀幸氏が尽力。権利許諾作業を結実させ、フィルムコンサートで使用できるようになったという。今回のパッケージ化にあたっては、フジテレビで７８年８月に一度だけ放送された映像をデジタルリマスター処理し、音源をステレオ＆サラウンド化している。