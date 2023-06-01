デ・ゼルビ体制は黒星発進…窮地の名門トッテナム、サンダーランドに０−１で敗れる。プレミア14戦未勝利で降格圏に転落

デ・ゼルビ体制は黒星発進…窮地の名門トッテナム、サンダーランドに０−１で敗れる。プレミア14戦未勝利で降格圏に転落