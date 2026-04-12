YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』でのピュアなリアクションで大ブレイク、今や雑誌にも引っ張りだこな森脇梨々夏さんのFLASHデジタル写真集「森脇梨々夏 よそ見したらあかんで？」がリリースされました。



【写真】コテコテの関西弁がかわいい森脇梨々夏さん

ABEMAの『恋する・週末ホームステイ』で注目を集めた森脇さん。バズり続ける美女はグラビア界でも週刊誌の表紙を務めるなど、大活躍中！ 持ち前の可愛さはもちろん、弾ける笑顔から小悪魔感も感じる魅惑の表情まで……。誰もが知れば知るほど好きになる彼女の魅力を余すことなく詰め込んだ作品です。



週刊FLASHの表紙＆巻頭グラビアに登場した森脇さんは、10ページのグラビアでは美しいプロポーションとともに、代名詞ともなっているピュアな笑顔を見せつけているます。公開されたカットでは、木漏れ日の中でオレンジ色のビキニを身にまとい、振り向きざまに見せる自然な表情や、表紙を飾る水色のビキニ姿での明るい笑顔が素敵です。インタビューではブレイクの軌跡と、今後かなえたい夢について語っています。



森脇さんはXで「 光文社FLASHの表紙＋巻頭飾らせていただいております デジタル写真集もぜひゲットしてください」とコメントし、撮影時の画像を公開しています。



【森脇梨々夏さんプロフィール】

もりわきりりか 23歳 2002年5月8日生まれ 兵庫県出身 T161 2020年、恋愛リアリティーショー『恋する♡週末ホームステイ』（ABEMA）に出演し話題に。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で見せるピュアすぎるリアクションが注目され、現在はバラエティ番組出演も増えている。『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）にレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X(@moririka_0508)、公式Instagram（@ririka_0508）