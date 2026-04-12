「臨月でもオシャレしたい」藤田ニコル、“おなかふっくら”春の私服コーデを披露「今の体型も愛していきます」 着こなしの工夫も紹介「さすがモデル」「可愛い」
第1子を妊娠中のモデル・タレントの藤田ニコルが11日、自身のXを更新。「臨月でもオシャレしたい」とつづり、今春のトレンドカラーであるイエローのアイテムを取り入れた私服コーデを披露した。
【写真】「今しかできないファンションも楽しむのが素敵」「さすがモデル」“臨月”の私服コーデ披露の藤田ニコル
この日は、東京都心でも夏日を記録。ニコルはボーダー柄のパンツと淡いイエローのTシャツをまとい、腰にはTシャツと同系色の上着を巻いて軽やかなスタイリングで決めている。
インスタグラムにも投稿し、「シャツを腰にまけばなんとかなりそうです ティシャツはピッタピタでどうにもなってないですが今の体型も愛していきます」と、腰回りにアクセントを加える工夫を紹介していた。
この着こなしに対し、コメント欄には「可愛いよ 今しかできないファッションも楽しむのが素敵」「めちゃキレイです」「ゆったりでかわいい さすがモデル」「新しい命が宿ってるボディは無敵だよ女神!!」「ちゃんとおしゃれしてて尊敬する」「臨月でもオシャレしたいの凄くわかる 赤ちゃんたのしみだねっっ」「臨月コーデ！腰にシャツ巻く！ちょうど私も臨月に入ったので参考にします」など、さまざまな反響が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告している。
【写真】「今しかできないファンションも楽しむのが素敵」「さすがモデル」“臨月”の私服コーデ披露の藤田ニコル
この日は、東京都心でも夏日を記録。ニコルはボーダー柄のパンツと淡いイエローのTシャツをまとい、腰にはTシャツと同系色の上着を巻いて軽やかなスタイリングで決めている。
インスタグラムにも投稿し、「シャツを腰にまけばなんとかなりそうです ティシャツはピッタピタでどうにもなってないですが今の体型も愛していきます」と、腰回りにアクセントを加える工夫を紹介していた。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告している。