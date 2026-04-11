本拠地レンジャーズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発し、継続中の連続試合出塁記録を「44」へ伸ばした。5回1死一塁の打席で右前打を放ち、2009年にマリナーズのイチローが記録した日本人最長記録「43」を抜いた。

新記録のかかったこの試合、大谷は初回の打席で三振、3回1死の打席では二ゴロに倒れた。5回1死一塁で迎えた第3打席、右腕ロッカーの外角スライダーを引っ張ると、打球はゴロで右前に抜けた。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者はXでこの記録を紹介。1900年以降のデータとして、球団史上5番目の出塁数だと明かした。この日は自身の「ボブルヘッドデー」でドジャースの球団公式ブログ「ドジャー・インサイダー」の公式Xでは「ボブルヘッド配布のイベント7回すべてで出塁を果たしている」とも紹介された。

大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦からシーズン終了まで、31試合連続出塁を記録してオフに入った。新たなシーズンに入り、開幕からここまで13試合連続出塁。現在継続中の記録としては大リーグ最長だ。大リーグ記録は1949年にテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が残した84試合。



（THE ANSWER編集部）