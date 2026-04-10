肌の乾燥が気になる日は、具だくさん「食べるスープ」が正解！


【画像で見る】お肌やのどの乾燥対策に「とりじゃがのガーリックミルクスープ」

新生活が始まるこの時期は、あわただしさや気温の変化で、お肌もからだも疲れが出やすいですよね。そんなときは、薬膳を取り入れたスープで潤いや元気をチャージしませんか？ 料理家で国際中医薬膳師の齋藤菜々子さんに、身近な食材で作れるレシピを教えてもらいました。これ1品で栄養もボリュームも満点です！

料理家、国際中医薬膳師の齋藤菜々子さん


教えてくれたのは

齋藤菜々子さん

料理家、国際中医薬膳師。一般企業に就職後、食事が心身の充実につながることを実感し、料理の道へ。「今日からできるおうち薬膳」をモットーにした、身近な食材を使う作りやすいレシピが人気。Instagram @nanako.yakuzen

■とりじゃがのガーリックミルクスープ

体を潤すとされる牛乳で、皮膚やのどの渇きが気になる時に。とり肉とにんにくは、薬膳では体を温めると考えられています

体を潤す牛乳で「とりじゃがのガーリックミルクスープ」


【材料・2人分】

とりもも肉...1/2枚(約150g)

牛乳...1カップ

じゃがいも...小2個(約260g)

さやいんげん...6本(約30g)

にんにくのみじん切り...2片分

塩　粗びき黒こしょう　オリーブ油

【作り方】

1.　じゃがいもは8等分に切って水に約5分さらし、水けをきる。いんげんは長さを3等分に切る。とり肉は6等分に切り、塩、こしょう各少々をふる。

2.　鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、とり肉を皮目を下にして並べ、4〜5分こんがりと焼く。上下を返して約1分焼き、じゃがいも、にんにくを加えて炒める。

3.　じゃがいもの表面が透き通ってきたら塩小さじ1/2と水1カップ、いんげんを加え、煮立ったらふたをして弱火で5〜7分、じゃがいもがやわらかくなるまで煮る。

4.　牛乳を加え、煮立つ直前まで温める。器に盛り、こしょう適量をふる。

（1人分303kcal／塩分2.0g）

■れんこんとひき肉のしょうがスープ

薬膳では、れんこんが肺やのどの乾燥に良いとされています

とろみがあってさめにくい「れんこんとひき肉のしょうがスープ」


【材料・2人分】

とりひき肉...100g

れんこん...大1節(約250g)

レタス...1〜2枚(約50g)

しょうがのせん切り...2かけ分

A

　・酒...大さじ1

　・しょうゆ...小さじ1

　・塩...小さじ1/2

　・水...1と1/2カップ

ごま油

【作り方】

1.　れんこんは100gを薄いいちょう切りにし、水に約5分さらして水けをきる。残りはすりおろす。レタスは食べやすい大きさにちぎる。

2.　鍋にごま油小さじ1を中火で熱してひき肉を入れ、あまりさわらずに、かたまりが残るようにして炒める。

3.　肉の色が変わったら、しょうが、れんこんのいちょう切りを加えて炒め、れんこんが透き通ってきたらAとすりおろしたれんこんを加え、煮立ったらふたをして弱火で3〜4分煮る。

4.　弱めの中火にし、レタスを加えてさっと混ぜ、しんなりするまで煮る。

（1人分179kcal／塩分2.1g）

＊　＊　＊

食べる薬膳スープで、心も体もホッとひと息つけそうです！

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／齋藤菜々子　撮影／よねくらりょう　スタイリング／佐々木カナコ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt

文＝singt／菅野直子