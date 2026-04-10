俳優の畑芽育さん（23）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。透明感あふれる衣装ショットを披露した。

「最近のお衣装たち」

畑さんは、「最近のお衣装たちです」といい、ロングスカートとジャケットを合わせたコーデやノースリーブのワンピースを着こなす姿、キャミを重ね着した白シャツスタイルなど12枚の写真を投稿した。

そして、「様々な番組に呼んでいただいております...！」とつづり、「恐縮です...！最高に楽しいです...！」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、デニムのジャケットとロングスカートを着用。カーテンの前に立ち、髪の毛をまとめたヘアスタイルで凛とした表情をみせていた。

4枚目では、ショート丈のブーツを履き、ノースリーブのワンピースを着用。窓際の壁の前に立って微笑んでいた。11枚目では、キャミソールと白いシャツワンピースを着用。セットの前に立ち、笑顔をみせていた。

この投稿には、「大人っぽいのも好き」「全部可愛すぎる」「最強すぎる」「天才的に似合ってる」「美しいです」といったコメントが寄せられていた。