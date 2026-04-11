スシローしなこ監修フラッペ登場♡飲むブルーベリーヨーグルトッペが話題に

スシローの人気スイーツブランド“SUSHIRO Cafe”から、話題の新作フラッペが登場♡今回は原宿系動画クリエイター・しなこさん監修の特別メニューとして、見た目も味もこだわり抜かれた一杯が誕生しました。自分で混ぜて完成させる楽しさと、カラフルで可愛いビジュアルが魅力。ひんやり爽やかな味わいで、春夏にぴったりの新感覚スイーツです♪

しなこ監修♡話題の新作フラッペ

原宿系クリエイターしなこさんが監修した今回のフラッペは、見た目の可愛さにもこだわった一品。

ピンク色のフラッペベースに、カラフルなシュガーパールをトッピングし、思わず写真を撮りたくなるビジュアルに仕上がっています。

飲むブルーベリーヨーグルトッペ

価格：380円(税込)～

ブルーベリーのフルーティーな甘酸っぱさと、ヨーグルトの爽やかさが絶妙にマッチ。なめらかな口どけで、最後まで飽きずに楽しめる味わいです。

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“まぜまぜ”で楽しむ新体験スイーツ

スシローのフラッペは、自分で混ぜて完成させるスタイルが特徴。混ぜることで生まれる味や食感の変化を楽しめる、新感覚のスイーツです。

あえて均一にならない“絶妙なムラ”が、ひと口ごとに違った美味しさを演出。シュガーパールの食感もアクセントになり、最後までワクワク感が続きます。

“SUSHIRO Cafe”では年間200種類以上の試作品の中から厳選されたスイーツのみを提供しており、今回のフラッペもそのこだわりが詰まった一杯です。

販売情報＆キャンペーンもチェック

■販売期間：2026年4月8日（水）～※予定総数40万食完売次第終了

■販売店舗：全国のスシロー

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外

※店舗により価格が異なります

さらに、しなこコラボを記念したキャンペーンも実施♡

■キャンペーン期間：2026年4月8日（水）～5月10日（日）

■内容：抽選で40名様に

・しなこコラボ限定すし皿2種セット

・スシローで使えるお食事券5,000円分

※トッピングのシュガーパールが硬いため、ご注意ください。

春夏にぴったりの可愛いご褒美♡

スシロー×しなこさんのコラボフラッペは、見た目の可愛さと味わいのバランスを両立した注目スイーツ♡自分で混ぜて楽しむ体験型の一杯は、いつものカフェタイムをちょっと特別な時間に変えてくれます。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。春夏のお出かけついでに、ぜひ味わってみてください♪