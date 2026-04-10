4月12日、阪神競馬場で行われる第86回桜花賞（G1・芝1600m）に、ディアダイヤモンドが3番枠から出走する。一口馬主クラブを運営するインゼルサラブレッドクラブにとって、これが待望のクラシック初参戦となる。

デビューから着実に力を積み重ねてきたディアダイヤモンドは、前走のアネモネステークスでも好タイムで圧勝。世代上位の能力を示し、本番の舞台へと駒を進めてきた。古馬のような落ち着きと安定したレース運びが持ち味で、大舞台でも崩れにくいタイプだ。

【アネモネS】ディアダイヤモンドが完勝…桜花賞優先権獲得

コース替わりの好枠ゲット

引き当てた3番枠は、Bコース替わりの馬場で内をロスなく立ち回れる好枠。スタートを決めて流れに乗れれば、直線での勝負圏内も十分に見えてくる。

インゼルにとってはクラブ創設以来4世代目で迎える悲願のクラシック。これまで積み重ねてきた歩みの先にある大一番となる。

手綱を取る戸崎圭太騎手は「津村騎手から凄く乗りやすい馬だと聞いていますし、レースも上手な馬だと思っています。この馬の操縦性の良さを生かして、能力を最大限出せるように騎乗したいと思います」と意気込みをコメント。

クラブの夢を背負う一戦。ディアダイヤモンドがどんな走りを見せるのか注目が集まる。