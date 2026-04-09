ファッショナブルな目元になれる♡ “三角顔”さんにおすすめの【メガネ】って？

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Kムードなファッションに打ってつけのアイウエアは、今季のトレンド！そこで今回は、挑戦したいけど、なにが似あうかわからない...という「三角顔さん」におすすめのメガネをご紹介します。小顔を生かしてクールな印象に変身しちゃおう...♡

三角顔さんは【細長フォルム】でファッショナブルな目元に

小顔さんなので、レンズの面積が大きすぎると“メガネをかけてる感”が出ちゃってNG。目元に面積を足しすぎない、細身のフレームが◎。

あごがシュッとしている分、キツく見えてしまいがちなので、曲線フォルムでマイルドに。

Cordinate 上級者なオーラをまとえるメタルフレーム

三角顔さんぴったりフレーム

オーバルフォックス

知的な印象がUPするメタルフレーム。全体的にアイテムを寒色でまとめて、ゴールドフレームを際立たせるのが上級者テク。

ゴールドオーバルフレームメガネ 5,980円／NUEF スタッズデニムトップス 29,040円／w/LISA チョーカー 2,750円／アネモネ（サンポークリエイト）

Item 【BLUE ELEPHANT】赤オーバルフレームメガネ

赤×細身のシェイプでオトナの色気が宿る1本。セクシーさを生かしたY2Kなスタイリングにするのが今っぽい。

ｓtylist advice

「お目立ちな赤フレームは、Kムードなスタイリングにぴったり！」

赤オーバルフレームメガネ（HUG red）5,990円／BLUE ELEPHANT

Item 【tonysame:】マーブルカラーオーバルフレームメガネ

個性派なマーブルカラーで唯一無二のデザイン。

マーブルカラーオーバルフレームメガネ 41,800円／tonysame:（トニーセイム ジャパン）

撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 草野咲来

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