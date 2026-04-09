ファッショナブルな目元になれる♡ “三角顔”さんにおすすめの【メガネ】って？

Kムードなファッションに打ってつけのアイウエアは、今季のトレンド！そこで今回は、挑戦したいけど、なにが似あうかわからない...という「三角顔さん」におすすめのメガネをご紹介します。小顔を生かしてクールな印象に変身しちゃおう...♡

Cordinate 上級者なオーラをまとえるメタルフレーム 三角顔さんぴったりフレーム オーバルフォックス 知的な印象がUPするメタルフレーム。全体的にアイテムを寒色でまとめて、ゴールドフレームを際立たせるのが上級者テク。 ゴールドオーバルフレームメガネ 5,980円／NUEF スタッズデニムトップス 29,040円／w/LISA チョーカー 2,750円／アネモネ（サンポークリエイト）

Item 【BLUE ELEPHANT】赤オーバルフレームメガネ 赤×細身のシェイプでオトナの色気が宿る1本。セクシーさを生かしたY2Kなスタイリングにするのが今っぽい。 ｓtylist advice 「お目立ちな赤フレームは、Kムードなスタイリングにぴったり！」 赤オーバルフレームメガネ（HUG red）5,990円／BLUE ELEPHANT

Item 【tonysame:】マーブルカラーオーバルフレームメガネ 個性派なマーブルカラーで唯一無二のデザイン。 マーブルカラーオーバルフレームメガネ 41,800円／tonysame:（トニーセイム ジャパン） 撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 草野咲来