ファッショナブルな目元になれる♡ “三角顔”さんにおすすめの【メガネ】って？
Kムードなファッションに打ってつけのアイウエアは、今季のトレンド！そこで今回は、挑戦したいけど、なにが似あうかわからない...という「三角顔さん」におすすめのメガネをご紹介します。小顔を生かしてクールな印象に変身しちゃおう...♡
三角顔さんは【細長フォルム】でファッショナブルな目元に
小顔さんなので、レンズの面積が大きすぎると“メガネをかけてる感”が出ちゃってNG。目元に面積を足しすぎない、細身のフレームが◎。
あごがシュッとしている分、キツく見えてしまいがちなので、曲線フォルムでマイルドに。
Cordinate 上級者なオーラをまとえるメタルフレーム
三角顔さんぴったりフレーム
オーバルフォックス
知的な印象がUPするメタルフレーム。全体的にアイテムを寒色でまとめて、ゴールドフレームを際立たせるのが上級者テク。
Item 【BLUE ELEPHANT】赤オーバルフレームメガネ
赤×細身のシェイプでオトナの色気が宿る1本。セクシーさを生かしたY2Kなスタイリングにするのが今っぽい。
ｓtylist advice
「お目立ちな赤フレームは、Kムードなスタイリングにぴったり！」
Item 【tonysame:】マーブルカラーオーバルフレームメガネ
個性派なマーブルカラーで唯一無二のデザイン。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 草野咲来