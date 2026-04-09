【宅配業者】同じ届け先なのに「山田」「鈴木」「佐藤」など毎回宛名が違う!?配達員が疑問に感じた謎の答えは？【インタビュー】
よく配達に行くマンションの一室は、届ける宛名が違った。今回は、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの『運び屋ゆきたの漫画な日常』より宅配時に起きたちょっと怖い話『名前の変わるワンルーム』をピックアップするとともに話を聞く。
【漫画】「山田」「鈴木」今日は「佐藤」→本編を読む
■同じ届け先で毎回「山田さん」「鈴木さん」「佐藤さん」など宛名が違う…
よく配達に行くマンションの一室。不思議なことは、毎回「山田さん」「鈴木さん」「佐藤さん」など宛名が違う人宛だった。マンションがオフィスなのかな？と思っていたが、必ず外国籍の人が受け取るのも疑問だった。
そんなある日、配達したものを「引き取りに行ってほしい」と連絡があり、マンションへ向かう。インターフォンを押すが不在のようで、見るとポストの投函口はテープがとめられていて引っ越した様子だった。さらに後日、クレジットを不正利用していると判明した。職場の同僚に「配達したゆきたくんも共犯者だね」などとからかわれるというオチがつく。
「このお話はもともとご投稿をいただいたものなのですが、どうもカード情報を悪用する犯罪グループだったようですね。発覚したのは、不正利用されたお客さんから『そんな注文はしていない』『届け先も自宅と全く違う』などの連絡があったから…らしいです」。多くの被害者は、悪用されたことに気づいていないのかも知れないと、ゆきたさんは話す。
このように配達員はさまざまなお宅へ届けていることから「ちょっと変だな？」と違和感を感じることがあるという。ほかにも絶対に電気をつけない『暗闇に住む女性』や誰もいない家から返事がくる『ちょっと待ってて』など、配達員が疑問に思ったエピソードも描かれる。配達の裏話に興味がわいた人は、本作とあわせてブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』をチェックしてみよう！
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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■同じ届け先で毎回「山田さん」「鈴木さん」「佐藤さん」など宛名が違う…
よく配達に行くマンションの一室。不思議なことは、毎回「山田さん」「鈴木さん」「佐藤さん」など宛名が違う人宛だった。マンションがオフィスなのかな？と思っていたが、必ず外国籍の人が受け取るのも疑問だった。
そんなある日、配達したものを「引き取りに行ってほしい」と連絡があり、マンションへ向かう。インターフォンを押すが不在のようで、見るとポストの投函口はテープがとめられていて引っ越した様子だった。さらに後日、クレジットを不正利用していると判明した。職場の同僚に「配達したゆきたくんも共犯者だね」などとからかわれるというオチがつく。
「このお話はもともとご投稿をいただいたものなのですが、どうもカード情報を悪用する犯罪グループだったようですね。発覚したのは、不正利用されたお客さんから『そんな注文はしていない』『届け先も自宅と全く違う』などの連絡があったから…らしいです」。多くの被害者は、悪用されたことに気づいていないのかも知れないと、ゆきたさんは話す。
このように配達員はさまざまなお宅へ届けていることから「ちょっと変だな？」と違和感を感じることがあるという。ほかにも絶対に電気をつけない『暗闇に住む女性』や誰もいない家から返事がくる『ちょっと待ってて』など、配達員が疑問に思ったエピソードも描かれる。配達の裏話に興味がわいた人は、本作とあわせてブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』をチェックしてみよう！
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