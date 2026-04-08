「絶妙に使いにくいw」事故で猫語翻訳アプリと同化した高校生。ドロドロな人間の本音に読者から総ツッコミ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／短編全8ページ
道端で「猫語翻訳アプリ」で遊んでいた高校生が事故に遭い、後遺症でアプリと同化してしまう奇妙な物語が話題だ。漫画家の新田せんさんが描く本作は、人間の本音が猫語レベルの語彙で翻訳されてしまうという斜め上の展開で、多くの読者の笑いを誘っている。作者に制作の裏側を聞いた。
主人公の高校生はアプリと同化したことで、猫語だけでなく、人間の発する言葉の裏の本音までわかるようになってしまう。試しにアイドルの動画を見てみると、笑顔で「みんな愛している」と語るアイドルの本音は「気分が悪い」「なんかイライラする」「しんど」と、次々に容赦なく翻訳されていく。
意外にも冷静に事態を受け入れた主人公が学校へ行くと、すれ違う生徒たちの本音が次々と頭の中に流れ込んでくる。しかし、アプリの性能はあくまで猫語翻訳の範疇だ。語彙が少なく曖昧なため、主人公は解釈に困ってしまう。
そんななか、以前から気になっていた女子が登場する。バスケ部のイケメンに頼みごとをされ「しょーがないなー」と話す彼女の本音もアプリが勝手に翻訳する。しかし、主人公は根本的な部分で間違った解釈をしてしまい、すれ違っていく。読者からは「気付いてええええ！」「絶妙に使いにくい」と総ツッコミを受けるポンコツぶりが見どころだ。
作者の新田さんは、実際に猫語翻訳アプリを使ってSNSの猫たちの声を翻訳して遊んでいたという。「猫によって性格が出ていて驚いた。ワガママなキャラかと思いきや甘えたり、温厚な猫は素直に愛を伝えたり、おもしろい発見があった」と語る。
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