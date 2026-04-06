「うな丼」（並盛 980円／ごはん大盛 1030円／特盛 1680円）　※価格は税込み

写真拡大

　牛丼チェーン店「すき家」は、4月10日（金）9時00分から、こだわりのタレを三度付け焼きした蒲焼を使用した「うな牛」と「うな丼」を、全国の店舗で発売する。

【写真】うなぎと牛肉を一度に味わえる「うな牛」も！　展開メニュー一覧

■“おんたま”や単品メニューも

　今回登場するのは、うなぎを“タレを付けて焼く”工程を3度繰り返すことで香ばしくふっくらとした蒲焼に仕上げたメニュー。

　ふわっとやわらかな身に、甘めに味付けされた特製のうなぎダレが染み込んだうなぎは、ごはんとの相性が抜群で、別添えの香り豊かな山椒をかけて味わうのもおすすめだという。

　またラインナップには、「うな丼」のほか、うなぎと秘伝のタレで煮た牛肉を一度に味わえる「うな牛」や、おんたまをプラスした「おんたまうな丼」、さっぱりとしたとろろを添えた「山かけうな丼」が勢ぞろい。

　さらに、単品の「うな牛皿」や「うな皿」が用意され、店内だけでなく自宅でのプラス一品のおかずとしても楽しめる。