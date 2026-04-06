すき家「うな牛」＆「うな丼」今年も登場！ 特製ダレが染み込んだごはんと蒲焼を堪能
牛丼チェーン店「すき家」は、4月10日（金）9時00分から、こだわりのタレを三度付け焼きした蒲焼を使用した「うな牛」と「うな丼」を、全国の店舗で発売する。
【写真】うなぎと牛肉を一度に味わえる「うな牛」も！ 展開メニュー一覧
■“おんたま”や単品メニューも
今回登場するのは、うなぎを“タレを付けて焼く”工程を3度繰り返すことで香ばしくふっくらとした蒲焼に仕上げたメニュー。
ふわっとやわらかな身に、甘めに味付けされた特製のうなぎダレが染み込んだうなぎは、ごはんとの相性が抜群で、別添えの香り豊かな山椒をかけて味わうのもおすすめだという。
またラインナップには、「うな丼」のほか、うなぎと秘伝のタレで煮た牛肉を一度に味わえる「うな牛」や、おんたまをプラスした「おんたまうな丼」、さっぱりとしたとろろを添えた「山かけうな丼」が勢ぞろい。
さらに、単品の「うな牛皿」や「うな皿」が用意され、店内だけでなく自宅でのプラス一品のおかずとしても楽しめる。
【写真】うなぎと牛肉を一度に味わえる「うな牛」も！ 展開メニュー一覧
■“おんたま”や単品メニューも
今回登場するのは、うなぎを“タレを付けて焼く”工程を3度繰り返すことで香ばしくふっくらとした蒲焼に仕上げたメニュー。
ふわっとやわらかな身に、甘めに味付けされた特製のうなぎダレが染み込んだうなぎは、ごはんとの相性が抜群で、別添えの香り豊かな山椒をかけて味わうのもおすすめだという。
またラインナップには、「うな丼」のほか、うなぎと秘伝のタレで煮た牛肉を一度に味わえる「うな牛」や、おんたまをプラスした「おんたまうな丼」、さっぱりとしたとろろを添えた「山かけうな丼」が勢ぞろい。
さらに、単品の「うな牛皿」や「うな皿」が用意され、店内だけでなく自宅でのプラス一品のおかずとしても楽しめる。