お笑いタレント陣内智則（52）が、4日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、愛娘に明かしていない秘密について語った。

子を持つ芸人たちが集結し、芸人とパパ、ママとしてのバランスについてトークした。陣内は17年にフジテレビ松村未央アナウンサーと結婚、1児のパパとなった。

愛娘はこの春で小学校2年生になった。すくすくと成長する娘には、まだ明かしていないことがあるという。「さんまさんに相談したのが、バツがあることを知らないんですよ、娘は。ママが初めての奥さんやと思ってる」。スタジオからは驚きの声が上がった。

陣内は07年、女優・藤原紀香と結婚したが、09年に離婚している。ひな壇からは「バツがドデカいのも分かってないってことですね」とツッコミが入った。

「2年生。僕の口から言うことなのか」。葛藤を明かしつつ、「周りから聞く可能性もある。“陣内さんって、あの陣内さん？実はこうやったんですよ”というショック度と、僕から言った方がいいのか」と、気が気でない様子だった。

ひな壇からは再び「“陣内 離婚”で調べません？」といじりが。陣内は「“陣内 離婚”で調べるか！」と猛ツッコミ。「まず“永野”で出てくるわ。“陣内 永野”が」と、お笑いタレント永野とのいざこざを自ら挙げ、笑いを取っていた。