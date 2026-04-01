元NHKキャスターで、CS「TBS NEWS」キャスターを務めたフリーアナウンサーの柴田文子（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。気象予報士試験に合格したことを明かした。

「このたび、第65回気象予報士試験に合格しました」と報告。登録通知書を手にした笑顔の写真をアップした。

「資格を取得するまでに丸4年かかりました。出口の見えない真っ暗なトンネルの中を、一人でひたすら走り続けている感覚。試験中に問題が解けず過呼吸になったり、試験後に号泣しながら家路に着いたり。勉強している時は分かることがこんなに楽しいのに、試験本番は苦しくて仕方がない。そんな日々が4年間続きました」と振り返った。

「これで最後にしようと決めていた今回の冬の試験。今までで一番問題と喧嘩しなかった！出せる力は出し切った！！と、初めて清々しい気持ちになり、気象を学べたことへの感謝の思いでいっぱいになりました」とつづった。

「モチベーションの維持が難しく、心がすり減りながらもなんとか合格できたのは、どんなに落ちても信じて応援し続けてくれた家族や友人、同僚、周りの方々のおかげです」と感謝。「少しでも恩返しができるよう、これからも日々精進してまいります」と記した。

22年4月キャスターを務めていたCS「TBS NEWS」を3月31日をもって卒業した。