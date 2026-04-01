美容機器を製造する中小企業のA社は、中東戦争でホルムズ海峡が封鎖されたことで、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイに向かっていた輸出物量が1カ月近くインドの港に足止めされた。代表のキムさん（53）は3月31日、「納期がすでに遅れすぎており、韓国に返送するしかない。追加の運送費負担に加え、6000万ウォン（約632万円）相当の輸出商品も廃棄しなければならない」とし、「今回ドバイとの契約が成立し、2年間で5億ウォンの輸出を期待していたが、すべて水の泡になった」と言葉を詰まらせた。

中東戦争が1カ月を超え、産業界全般に「恐怖の4月」が現実として迫っている。これまで累積してきた戦争の余波が4月を起点に一気に噴出し、一寸先も見通せない「視界ゼロ」の状態に陥る可能性があるとの観測が出ている。

直ちに大韓航空が全社的な非常経営体制に突入した。この日、禹基洪（ウ・ギホン）副会長は「燃料費の急騰に伴う原価上昇に対応するため、4月付で非常経営体制に転換し、原油価格の水準に応じた段階的な対応措置を即時施行する」と明らかにした。同氏は「4月の予想給油単価である1ガロン当たり4．5ドルは、事業計画の基準価格である2．2ドルを大幅に上回る水準」とし、「毎月莫大な燃料費の負担が加重され、年間の事業計画目標の達成に深刻な支障が生じる可能性がある」と付け加えた。

外部の衝撃に脆弱な中小企業は、被害をより直接的に体感している。

中小企業中央会によると、4月の中小企業景気展望指数（SBHI）は80．8で、前月比1．7ポイント下落した。この指数が100未満の場合、今後の景気を否定的に見ている企業の方が多いことを意味する。

何よりプラスチック・ビニールの原材料である「ナフタ・ショック」が、自動車・家具・ビューティー・ファッションなど業種を問わず急速に拡散している。インテリア業界は中小企業を中心に資材の確保に苦慮しており、資材価格の高騰により収益性の悪化が不可避となった。住宅家具協同組合のチョン・オギュン理事は「表面材やボードなど輸入原材料の船積みが困難な状況であり、一部の品目はすでに価格が20〜30％上昇した」と述べた。

食品業界も非常事態だ。ラーメン・菓子の包装材の在庫が1〜2カ月分に過ぎないうえ、代替素材の確保も容易ではないためだ。業界関係者は「戦争が長期化する場合、主力製品以外は生産を中断する非常経営案を検討中」とし、「4月以降、食品業界全般で生産の支障も現実化するだろう」と述べた。これに加え、デリバリー用飲食物の包装容器の価格が40％以上値上がりし、小規模事業者の負担も大きくなっている。

燃料費の上昇により、物流・配送に支障が出る可能性も提起されている。配達業界の関係者は「ガソリン代が上がりすぎて、実際に手元に残るお金が減った配達員が離脱する兆しを見せている。この場合、サプライチェーン全般が非常事態に陥る可能性がある」と述べた。

このような流れは、結局、食卓の物価や生活費を押し上げる、いわゆる「ウォーフレーション（戦争＋インフレーション）」へと広がっている。ある食品業界の関係者は「原価圧迫が相当なため、最終的には価格引き上げを検討することになるだろう」と述べた。実際に主要ペイント企業は中東戦争の余波だとして、最近製品別の価格を20〜55％引き上げた。会社員のパク・スビンさん（31）は「インテリアの見積価格が1カ月の間に1000万ウォン以上も上がった」と話した。一部の飲食店・カフェの店主も、原価の上昇分を製品価格に反映せざるを得ないとの立場だ。